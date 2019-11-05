Точных сроков рассмотрения прошения о помиловании Берга нет, заявил Песков

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не в курсе, поступило ли уже в Кремль прошение о помиловании осужденного в РФ за шпионаж норвежца Фруде Берга, но каких-то конкретных сроков рассмотрения подобных прошений нет, есть определенная процедура.
"Мне нужно уточнить, я не знаю, пришло ли оно формально сюда", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, получали ли прошение о помиловании Фруде Берга.
Отвечая на уточняющий вопрос о том, как быстро рассматривается такое прошение, Песков добавил: "Каких-то точных сроков нет, там есть определенная процедура, определенные инстанции, которые выносят свои рекомендации, свои решения, но точных сроков никаких нет".
Мосгорсуд приговорил норвежца Фруде Берга к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже в пользу Норвежской разведывательной службы. По мнению следствия, Берг собирал информацию об атомных подлодках ВМФ России для Норвежской разведывательной службы. Задержали его при получении секретной информации от работающего на оборонном предприятии россиянина, действовавшего под контролем ФСБ.
Ранее сообщалось, что Берг подал прошение о помиловании.