Точных сроков рассмотрения прошения о помиловании Берга нет, заявил Песков

"Мне нужно уточнить, я не знаю, пришло ли оно формально сюда", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, получали ли прошение о помиловании Фруде Берга.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, как быстро рассматривается такое прошение, Песков добавил: "Каких-то точных сроков нет, там есть определенная процедура, определенные инстанции, которые выносят свои рекомендации, свои решения, но точных сроков никаких нет".