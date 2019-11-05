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РИА Новости
Теплоснабжение

Минэнерго ожидает по итогам 2019 года рост электропотребления на 1%

13:07 05.11.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЭлектрические счетчики
Электрические счетчики
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Минэнерго РФ по итогам 2019 года ожидает роста электропотребления в стране на 1%, заявил глава министерства Александр Новак на встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме.
"В этом году мы ожидаем порядка 1%", - заявил Новак в рамках своего выступления, говоря о возможном приросте потребления энергии.
По данным "Системного оператора ЕЭС" (диспетчера энергосистемы РФ), потребление электроэнергии в России в 2018 году выросло на 1,6% по сравнению с 2017 годом, до 1,076 триллиона кВт.ч. А выработка энергии составила 1,092 триллиона кВт.ч, увеличившись на 1,7%.
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