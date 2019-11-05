Минэнерго ожидает по итогам 2019 года рост электропотребления на 1%

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Минэнерго РФ по итогам 2019 года ожидает роста электропотребления в стране на 1%, заявил глава министерства Александр Новак на встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме.

"В этом году мы ожидаем порядка 1%", - заявил Новак в рамках своего выступления, говоря о возможном приросте потребления энергии.