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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более 800 беженцев из Иордании и Ливана

13:06 05.11.2019
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинСирийские беженцы
Сирийские беженцы
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Сирийские беженцы. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Более 800 сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 847 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 199 человек (женщин – 60, детей – 102), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 648 человек (женщин – 194, детей – 330)", - говорится в сообщении.
По данным центра, инженерные подразделения Вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2,3 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 31 взрывоопасный предмет.
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