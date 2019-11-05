Лучшие интернет-компании назовут 14 ноября на AdIndex Awards 2019

МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Пятая ежегодная церемония вручения премий Пятая ежегодная церемония вручения премий AdIndex Awards , которой награждаются лидеры рекламной интернет-отрасли, пройдет 14 ноября в Москве, сообщают организаторы.

AdIndex Awards — единственная премия в области рекламы, где победителей определяют

заказчики услуг. В 2019 году около полутора тысяч экспертов из более чем 900 компаний-производителей товаров и услуг выбирали лучшие digital-агентства и платформы в 30 сервисных сегментах.

Награды будут вручены победителям ежегодного рейтинга Digital Index 2019 и Technology Index 2019, а также компаниям, заслужившим признание профессионального сообщества. Главную награду — Гран-при получат агентство и IT-компания, удостоенные максимального количества призов и номинаций.

Первые рейтинги отраслевое интернет-издание о рекламе и маркетинге AdIndex.ru составило в 2008 году. Это были оценки рекламных бюджетов и оборотов рекламных агентств. С тех пор линейка рейтингов выросла до почти двухсот различных исследований, проводимых более, чем в 10 сегментах рынка, отмечается в пресс-релизе издания.