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РИА Новости

Лучшие интернет-компании назовут 14 ноября на AdIndex Awards 2019

13:01 05.11.2019
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CC0 / StockSnap / Ноутбук
Ноутбук
CC0 / StockSnap /
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Пятая ежегодная церемония вручения премий AdIndex Awards, которой награждаются лидеры рекламной интернет-отрасли, пройдет 14 ноября в Москве, сообщают организаторы.
AdIndex Awards — единственная премия в области рекламы, где победителей определяют
заказчики услуг. В 2019 году около полутора тысяч экспертов из более чем 900 компаний-производителей товаров и услуг выбирали лучшие digital-агентства и платформы в 30 сервисных сегментах.
Награды будут вручены победителям ежегодного рейтинга Digital Index 2019 и Technology Index 2019, а также компаниям, заслужившим признание профессионального сообщества. Главную награду — Гран-при получат агентство и IT-компания, удостоенные максимального количества призов и номинаций.
Первые рейтинги отраслевое интернет-издание о рекламе и маркетинге AdIndex.ru составило в 2008 году. Это были оценки рекламных бюджетов и оборотов рекламных агентств. С тех пор линейка рейтингов выросла до почти двухсот различных исследований, проводимых более, чем в 10 сегментах рынка, отмечается в пресс-релизе издания.
Битва ТВ против интернета
1 ноября, 13:16Видеоблоги - Радио Sputnik
Битва ТВ против интернета О новинках интернета и будущем телевидения в эфире радио Sputnik рассказал российский телеведущий, актер, юморист Андрей Бочаров.
"В рамках наших рейтинговых продуктов мы проводим полноценный аудит эффективности взаимодействия игроков рынка друг с другом. В ходе анкетирования заказчики могут высказать откровенное мнение в отношении своих партнеров, дать критические комментарии, не опасаясь за тон и содержание высказываний. И, наоборот, помимо критики, у клиентов есть возможность назвать и сильные стороны подрядчиков", - приводится в сообщении комментарий руководителя исследовательского направления AdIndex.ru Ирины Пустовит.
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