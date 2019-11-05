В МИД прокомментировали новое сокращение Ираном обязательств по СВПД

"Мы воспринимаем новый шаг иранской стороны по сокращению добровольно принятых обязательств как логичное следствие застоя в решении известных проблем, связанных с повышением устойчивости СВПД и обеспечением экономических результатов реализации этой сделки, на которые рассчитывал Иран", - сказал Рябков.