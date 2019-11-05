Брифинг замминистра цифрового развития,связи и массовых коммуникаций Волина

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8 ноября в 11:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится брифинг заместителя Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексея ВОЛИНА о включении в состав программ цифрового эфирного телевещания информационных блоков региональных телеканалов.