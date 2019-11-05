Брифинг замминистра цифрового развития,связи и массовых коммуникаций Волина

С 29 ноября программам региональных телеканалов будет выделено по пять часов в день в рамках первого мультиплекса цифрового эфирного телевидения. Региональные врезки будут транслироваться на телеканале ОТР утром и вечером. Вещать на ОТР в формате врезок получат возможность обязательные общедоступные телеканалы субъектов РФ – телеканалы "21-й кнопки". 5 ноября региональные программы в эфире ОТР появились в двух тестовых субъектах: Омской и Калининградской областях.
Каковы первые итоги включения врезок в тестовых регионах? Готовы ли региональные телеканалы к началу вещания в цифровом формате? Какие программы можно будет увидеть в рамках региональных врезок? Какие технические работы необходимо провести для обеспечения вещания региональных программ в "цифре"? Как финансируется проект? Как его реализация повлияет на телезрителей в регионах?
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Каковы первые итоги включения врезок в тестовых регионах? Готовы ли региональные телеканалы к началу вещания в цифровом формате? Какие программы можно будет увидеть в рамках региональных врезок? Какие технические работы необходимо провести для обеспечения вещания региональных программ в "цифре"? Как финансируется проект? Как его реализация повлияет на телезрителей в регионах?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
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