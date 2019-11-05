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РИА Новости

Брифинг замминистра цифрового развития,связи и массовых коммуникаций Волина

12:48 05.11.2019 (обновлено: 13:13 05.11.2019)
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8 ноября в 11:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится брифинг заместителя Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексея ВОЛИНА о включении в состав программ цифрового эфирного телевещания информационных блоков региональных телеканалов.
С 29 ноября программам региональных телеканалов будет выделено по пять часов в день в рамках первого мультиплекса цифрового эфирного телевидения. Региональные врезки будут транслироваться на телеканале ОТР утром и вечером. Вещать на ОТР в формате врезок получат возможность обязательные общедоступные телеканалы субъектов РФ – телеканалы "21-й кнопки". 5 ноября региональные программы в эфире ОТР появились в двух тестовых субъектах: Омской и Калининградской областях.
Каковы первые итоги включения врезок в тестовых регионах? Готовы ли региональные телеканалы к началу вещания в цифровом формате? Какие программы можно будет увидеть в рамках региональных врезок? Какие технические работы необходимо провести для обеспечения вещания региональных программ в "цифре"? Как финансируется проект? Как его реализация повлияет на телезрителей в регионах?

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