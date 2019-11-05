Лекция к 85-летию со дня рождения Альфреда Шнитке

Лектор – музыковед, научный сотрудник Российского национального музея музыки, куратор юбилейной выставки "Шнитке/Schnittke" (Москва, 2019 г.) Марина ВАЛИТОВА.
Мероприятие приурочено к 85-летию со дня рождения Альфреда Шнитке – музыкального гения "второго русского авангарда", обогатившего своим творчеством все жанры: оперу и балет, вокальную, хоровую, симфоническую и камерно-инструментальную музыку. Композитор создал свой особый музыкальный и философский мир, обращаясь к самым острым проблемам человеческого бытия, фундаментальным нравственным вопросам, темам и идеям религиозного характера. Размышления Шнитке о творчестве, вере, жизни и смерти, добре и зле, выраженные собственным музыкальным методом полистилистики, стали откровением для цивилизации, а преждевременная смерть гения – "очень громкой и бесконечно долго звучащей паузой".
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*"Лекторий на Зубовском" — мультимедийный проект, который предусматривает проведение лекций по широчайшему кругу международных и внутрироссийских тем и отвечает запросам аудитории, позволяя формировать объективный взгляд на различные события мировой истории и современности.
Мероприятие бесплатное для всех желающих при условии обязательной регистрации!
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