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РИА Новости

Лекция к 85-летию со дня рождения Альфреда Шнитке

12:17 05.11.2019
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21 ноября в 19:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится лекция на тему: "Альфред Шнитке. Полистилистика творчества, жизни и смерти". Мероприятие пройдет в рамках мультимедийного проекта "Лекторий на Зубовском"*.
Лектор – музыковед, научный сотрудник Российского национального музея музыки, куратор юбилейной выставки "Шнитке/Schnittke" (Москва, 2019 г.) Марина ВАЛИТОВА.
Мероприятие приурочено к 85-летию со дня рождения Альфреда Шнитке – музыкального гения "второго русского авангарда", обогатившего своим творчеством все жанры: оперу и балет, вокальную, хоровую, симфоническую и камерно-инструментальную музыку. Композитор создал свой особый музыкальный и философский мир, обращаясь к самым острым проблемам человеческого бытия, фундаментальным нравственным вопросам, темам и идеям религиозного характера. Размышления Шнитке о творчестве, вере, жизни и смерти, добре и зле, выраженные собственным музыкальным методом полистилистики, стали откровением для цивилизации, а преждевременная смерть гения – "очень громкой и бесконечно долго звучащей паузой".

*"Лекторий на Зубовском" — мультимедийный проект, который предусматривает проведение лекций по широчайшему кругу международных и внутрироссийских тем и отвечает запросам аудитории, позволяя формировать объективный взгляд на различные события мировой истории и современности.

Мероприятие бесплатное для всех желающих при условии обязательной регистрации!
Регистрация: accreditation@rian.ru Вход на территорию агентства строго по предъявлении паспорта. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин. Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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