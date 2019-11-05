Лекция к 85-летию со дня рождения Альфреда Шнитке

Мероприятие приурочено к 85-летию со дня рождения Альфреда Шнитке – музыкального гения "второго русского авангарда", обогатившего своим творчеством все жанры: оперу и балет, вокальную, хоровую, симфоническую и камерно-инструментальную музыку. Композитор создал свой особый музыкальный и философский мир, обращаясь к самым острым проблемам человеческого бытия, фундаментальным нравственным вопросам, темам и идеям религиозного характера. Размышления Шнитке о творчестве, вере, жизни и смерти, добре и зле, выраженные собственным музыкальным методом полистилистики, стали откровением для цивилизации, а преждевременная смерть гения – "очень громкой и бесконечно долго звучащей паузой".



*"Лекторий на Зубовском" — мультимедийный проект, который предусматривает проведение лекций по широчайшему кругу международных и внутрироссийских тем и отвечает запросам аудитории, позволяя формировать объективный взгляд на различные события мировой истории и современности.



Мероприятие бесплатное для всех желающих при условии обязательной регистрации!