Синоптики рассказали, когда на Ставрополье придет бабье лето

Первого ноября ГУМЧС по региону сообщало, что сильный снегопад надвигается на Ставрополье. На выходных пользователи социальных сетей делились снимками сугробов, показывали 20-сантиметровый слой выпавшего снега, а также жаловались на взлетевшие в несколько раз цены на проезд в такси. Сегодня, например, в регионе Кавминвод солнечно, а снег начал таять.

"Снег прогнозировали, мы ждали этого резкого похолодания, оно связано с перемещением холодного атмосферного фронта по территории края, вслед за ним распространился холодный антициклон, сформированный в арктической воздушной массе, поэтому были такие понижения температур ночью. Сейчас вдоль средних широт перемещаются циклоны и территория края будет находиться в их теплых секторах, поэтому эта неделя будет очень теплой для ноября. Можно сказать, что это настоящее бабье лето ставропольское, которое случается после хорошего похолодания, после морозов, вот сейчас оно у нас будет", - сказала Соловьева.

Синоптик отметила, что снег быстро растает. "В южной части края сейчас несколько холоднее, чем в Ставрополе и на северо-западе края, на юге еще сохраняется в утренние часы, например, сегодня минус, это тоже обычное для Ставропольского края явление, когда в южной части застаивается холодный воздух. Эта ситуация завтра уже изменится, потеплеет и на юге", - уточнила Соловьева.

Она сообщила, что температура до 22 градусов тепла прогнозируется в северо-западных районах края. "Поскольку это ноябрь, температура не будет держаться долго, будет разброс в отдельные дни, когда на востоке края будет 11-13 градусов, а на западе и до 20 сохраняться, это тоже на Ставрополье очень часто бывает. Думаю, что потепление продержится до конца рабочей недели и выходные еще захватит, не все дни будет 20 градусов, в какой-то день будет попрохладней, в какой-то день потеплее, но вот такой период без дождя достаточно теплый всю эту неделю будет", - уточнила Соловьева.