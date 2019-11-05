Синоптики рассказали, когда на Ставрополье придет бабье лето

ПЯТИГОРСК, 5 ноя - РИА Новости. Морозы и сильный снегопад сменятся на Ставрополье настоящим бабьим летом, температура воздуха в отдельных районах края будет достигать 22 градусов тепла, сообщила РИА Новости ведущий синоптик Ставропольского Гидрометцентра Светлана Соловьева.
Первого ноября ГУМЧС по региону сообщало, что сильный снегопад надвигается на Ставрополье. На выходных пользователи социальных сетей делились снимками сугробов, показывали 20-сантиметровый слой выпавшего снега, а также жаловались на взлетевшие в несколько раз цены на проезд в такси. Сегодня, например, в регионе Кавминвод солнечно, а снег начал таять.
"Снег прогнозировали, мы ждали этого резкого похолодания, оно связано с перемещением холодного атмосферного фронта по территории края, вслед за ним распространился холодный антициклон, сформированный в арктической воздушной массе, поэтому были такие понижения температур ночью. Сейчас вдоль средних широт перемещаются циклоны и территория края будет находиться в их теплых секторах, поэтому эта неделя будет очень теплой для ноября. Можно сказать, что это настоящее бабье лето ставропольское, которое случается после хорошего похолодания, после морозов, вот сейчас оно у нас будет", - сказала Соловьева.
По ее словам, в регионе выпал очень сильный снег. "В Кисловодске за два дня более нормы... 125% от нормы, естественно, это нельзя сказать, что аномалия, случается и такое, но, конечно, это очень сильный снег", - добавила собеседница агентства.
Синоптик отметила, что снег быстро растает. "В южной части края сейчас несколько холоднее, чем в Ставрополе и на северо-западе края, на юге еще сохраняется в утренние часы, например, сегодня минус, это тоже обычное для Ставропольского края явление, когда в южной части застаивается холодный воздух. Эта ситуация завтра уже изменится, потеплеет и на юге", - уточнила Соловьева.
Она сообщила, что температура до 22 градусов тепла прогнозируется в северо-западных районах края. "Поскольку это ноябрь, температура не будет держаться долго, будет разброс в отдельные дни, когда на востоке края будет 11-13 градусов, а на западе и до 20 сохраняться, это тоже на Ставрополье очень часто бывает. Думаю, что потепление продержится до конца рабочей недели и выходные еще захватит, не все дни будет 20 градусов, в какой-то день будет попрохладней, в какой-то день потеплее, но вот такой период без дождя достаточно теплый всю эту неделю будет", - уточнила Соловьева.
По данным Ставропольского Гидрометцентра, в ночь на вторник ночная температура воздуха опускалась до -6 градусов.