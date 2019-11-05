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РИА Новости

Дефиле в нижнем белье на Lingerie Fashion Week

13:36 05.11.2019 (обновлено: 17:21 05.11.2019)
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На фестивале модного белья и купальников Lingerie Fashion Week, который состоялся в Москве 2-4 ноября, представили новые коллекции российских и зарубежных дизайнеров. Самые эффектные показы — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Неделю модного белья проводят в Москве дважды в год: весной и осенью.

Участницы показа коллекции нижнего белья в рамках Lingerie Fashion Week
1 из 14

Неделю модного белья проводят в Москве дважды в год: весной и осенью.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Lingerie Fashion Week — это самые свежие коллекции дизайнеров со всего мира и мастер-классы стилистов.

Участница показа коллекции нижнего белья в рамках Lingerie Fashion Week
2 из 14

Lingerie Fashion Week — это самые свежие коллекции дизайнеров со всего мира и мастер-классы стилистов.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

На сей раз в 50 бутиках было представлено более 100 брендов нижнего белья.

Участницы показа коллекции нижнего белья в рамках Lingerie Fashion Week
3 из 14

На сей раз в 50 бутиках было представлено более 100 брендов нижнего белья.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Участница показа коллекции нижнего белья Senselle by Felina на Lingerie Fashion Week.

Участница показа коллекции нижнего белья на Senselle by Felina в рамках Lingerie Fashion Week
4 из 14

Участница показа коллекции нижнего белья Senselle by Felina на Lingerie Fashion Week.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Нежное, чувственное, смелое — на модных дефиле было белье на любой вкус.

Участницы показа коллекции нижнего белья Senselle by Felina в рамках Lingerie Fashion Week
5 из 14

Нежное, чувственное, смелое — на модных дефиле было белье на любой вкус.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Каждая гостья фестиваля могла почувствовать себя звездой подиума.

Участница показа коллекции нижнего белья Senselle by Felina в рамках Lingerie Fashion Week
6 из 14

Каждая гостья фестиваля могла почувствовать себя звездой подиума.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

К участию в конкурсе Miss Lingerie приглашали всех желающих.

Участница конкурса Miss Lingerie в рамках Lingerie Fashion Week
7 из 14

К участию в конкурсе Miss Lingerie приглашали всех желающих.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Участница показа коллекции нижнего белья.

Участница показа коллекции нижнего белья в рамках Lingerie Fashion Week
8 из 14

Участница показа коллекции нижнего белья.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

На мастер-классах дизайнеры рассказывали об актуальных тенденциях.

Участницы показа коллекции нижнего белья в рамках Lingerie Fashion Week
9 из 14

На мастер-классах дизайнеры рассказывали об актуальных тенденциях.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Профессионалы делились секретами искусства дефиле.

Участница показа коллекции нижнего белья в рамках Lingerie Fashion Week
10 из 14

Профессионалы делились секретами искусства дефиле.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

На выставке работал шоурум, где можно было купить понравившиеся вещи.

Участница показа коллекции нижнего белья в рамках Lingerie Fashion Week
11 из 14

На выставке работал шоурум, где можно было купить понравившиеся вещи.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Показ коллекции нижнего белья на Lingerie Fashion Week в Москве.

Участница показа коллекции нижнего белья в рамках Lingerie Fashion Week
12 из 14

Показ коллекции нижнего белья на Lingerie Fashion Week в Москве.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Неделя модного белья завершилась зажигательной шоу-программой.

Участницы показа коллекции нижнего белья Senselle by Felina в рамках Lingerie Fashion Week
13 из 14

Неделя модного белья завершилась зажигательной шоу-программой.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Участница показа коллекции нижнего белья на Lingerie Fashion Week.

Участница показа коллекции нижнего белья в рамках Lingerie Fashion Week
14 из 14

Участница показа коллекции нижнего белья на Lingerie Fashion Week.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
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