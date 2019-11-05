Дефиле в нижнем белье на Lingerie Fashion Week

Неделю модного белья проводят в Москве дважды в год: весной и осенью.
Неделю модного белья проводят в Москве дважды в год: весной и осенью.
Lingerie Fashion Week — это самые свежие коллекции дизайнеров со всего мира и мастер-классы стилистов.
Lingerie Fashion Week — это самые свежие коллекции дизайнеров со всего мира и мастер-классы стилистов.
На сей раз в 50 бутиках было представлено более 100 брендов нижнего белья.
На сей раз в 50 бутиках было представлено более 100 брендов нижнего белья.
Участница показа коллекции нижнего белья Senselle by Felina на Lingerie Fashion Week.
Участница показа коллекции нижнего белья Senselle by Felina на Lingerie Fashion Week.
Нежное, чувственное, смелое — на модных дефиле было белье на любой вкус.
Нежное, чувственное, смелое — на модных дефиле было белье на любой вкус.
Каждая гостья фестиваля могла почувствовать себя звездой подиума.
Каждая гостья фестиваля могла почувствовать себя звездой подиума.
К участию в конкурсе Miss Lingerie приглашали всех желающих.
К участию в конкурсе Miss Lingerie приглашали всех желающих.
Участница показа коллекции нижнего белья.
На мастер-классах дизайнеры рассказывали об актуальных тенденциях.
На мастер-классах дизайнеры рассказывали об актуальных тенденциях.
Профессионалы делились секретами искусства дефиле.
Профессионалы делились секретами искусства дефиле.
На выставке работал шоурум, где можно было купить понравившиеся вещи.
На выставке работал шоурум, где можно было купить понравившиеся вещи.
Показ коллекции нижнего белья на Lingerie Fashion Week в Москве.
Показ коллекции нижнего белья на Lingerie Fashion Week в Москве.
Неделя модного белья завершилась зажигательной шоу-программой.
Неделя модного белья завершилась зажигательной шоу-программой.
Участница показа коллекции нижнего белья на Lingerie Fashion Week.
Участница показа коллекции нижнего белья на Lingerie Fashion Week.