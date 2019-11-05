Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-05T09:06Z
https://ria.ru/20191105/1560573687.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155533/49/1555334969_0:138:3258:1971_1036x0_80_0_0_3313906faa2837a37458dad487068b3b.jpg
РИА Новости
Удмуртская Республика

Власти Удмуртии представят план работы до 2030 года

09:06 05.11.2019
43
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Удмуртии Александр Бречалов
Глава Удмуртии Александр Бречалов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Глава Удмуртии Александр Бречалов. Архивное фото
УФА, 5 ноя - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов на торжественной церемонии открытия Года 100-летия государственности республики заявил, что через год, в день празднования, власти представят жителям детальный план работы до 2030 года, сообщили в пресс-службе руководства региона.
По данным пресс-службы, в удмуртском городе Глазов стартовали юбилейные мероприятия, посвящённые предстоящему в следующем году 100-летию государственности удмуртского народа. Семьсот волонтеров и технических специалистов представили зрителям гражданско-патриотического шоу "Удмуртия объединяет!" во дворце спорта "Глазов Арена".
"Выступая перед жителями, глава Удмуртии Александр Бречалов подчеркнул, что с первых дней работы в республике команда определила единственный возможный формат - это полная открытость, честность и ответственность", - сообщает пресс-служба.
"В настоящий момент мы готовим детальный план нашей работы на период до 2030 года. И давайте договоримся, что через год, 4 ноября 2020 года, мы представим его вам, всем жителям Удмуртии!", - сказал на церемонии Бречалов.
Он отметил, что "за минувшие 99 лет таланты жителей нашей земли, помноженные на трудолюбие, честность, искренность и целеустремленность, заставили весь мир говорить об Удмуртии, как о родине лучшего в мире стрелкового оружия, крае выдающихся учёных, непобедимых спортсменов, уникальных театральных и музыкальных талантов".
"Красивые слова и яркий праздник не заменят нашим гражданам качественной и доступной медицины, хороших дорог и достойной зарплаты. За те 2,5 года, что мы работаем с вами вместе, нам действительно многое удалось сделать, при этом - в очень непростой ситуации. Но, согласитесь, этого мало, и мы точно можем сделать больше, хотя бы потому, что сейчас время возможностей для Удмуртии", - сказал Бречалов на мероприятии.
Александр Бречалов
4 ноября, 14:47Удмуртская Республика
Глава Удмуртии намерен сократить число чиновников в 2020 году
100000
Обсудить 0
Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловУфаУдмуртияОбщество
Рекомендуем
Глава Удмуртии Александр Бречалов
Бречалов призвал духовенство активно воспитывать молодежь Удмуртии
Александр Бречалов
Глава Удмуртии намерен сократить число чиновников в 2020 году
Молоток судьи
Суд арестовал замминистра культуры Удмуртии, обвиняемого во взяточничестве
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступает во время приветственного ужина от имени Верховного Суда РФ в рамках совещания председателей верховных судов государств-членов ШОС в Сочи. 17 июня 2019
Глава Кубани поздравил нового атамана Всероссийского казачьего общества
Вид на жительство иностранного гражданина
В Верхневолжье с 2020 года возрастет размер патента для трудовых мигрантов
Виды Махачкалы
Учреждения соцобслуживания Дагестана получили 33 спецавтомобиля
Здание правительства Дагестана в Махачкале
Семь автоклубов поступят в муниципалитеты Дагестана
Руденя: в Верхневолжье перезапустят стекольный завод со столетней историей
Руденя: показатели бюджета Верхневолжья укрепляются
Квартира в новостройке
Более пятисот камчатских семей до конца 2020 года получат новое жилье
Работы по рекультивации полигона бытовых отходов
Рекультивация полигона ТБО стартовала в Шатуре
Всероссийская перепись населения
Татарстан получит субвенции на проведение переписи населения в 2020 году
Ситуация в Донбассе
Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Клавиатура компьютера
"АльфаСтрахование" проверяет попавшие в Сеть данные клиентов
Вид города Читы с воздуха
В Чите детский клинический медцентр получил 90 единиц нового оборудования
Мыс Бурхан, скала Шаманка на острове Ольхон в Иркутской области
Московский "Салют" поставит спецэкраны для нейтринного телескопа на Байкале
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:30Во Владивостоке прооперировали женщину, в руках которой взорвалась петарда
08:23Тринадцать белух из "китовой тюрьмы" погрузили на судно
08:21На Ямале разгорелся скандал из-за тендера на утилизацию портретов Медведева
08:20Пожар на ювелирном заводе в Костромской области полностью ликвидировали
08:15В Костромской области загорелось здание ювелирного завода
08:09Роскачество проверило ванильный зефир
08:04Рейс в Доминиканскую республику вынужденно сел в Шереметьево
08:02В Москве в среду ожидаются дожди и до 12 градусов тепла
07:55В Киргизии задержали одного из главарей "Хизб ут-Тахрир"*
07:51В ИрАэро проверят видео, где девушка без документов управляет самолетом
07:44Ученые предрекли человечеству "неописуемые страдания"
07:42Турецкий политик прокомментировал меморандум России и Турции по Сирии
07:35Ташкент изучает ситуацию вокруг нападения на погранзаставу в Таджикистане
07:30Титов предложил ограничить возбуждение административных дел против бизнеса
07:29Под Курском легковое авто столкнулось с КАМАЗом, пять человек погибли
07:24Посольство раскритиковало антироссийские публикации в американской прессе
07:14Эксперт рассказал, что могло привести к нераскрытию парашюта на "Starliner"
07:10В Турции объяснили, почему газ "Турецкого потока" будет выгоден для Европы
06:48При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожены 15 боевиков
06:47Генпрокурор заявил, что украинцы требуют "крови и посадок"
Лента новостейМолния