Власти Удмуртии представят план работы до 2030 года

УФА, 5 ноя - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов на торжественной церемонии открытия Года 100-летия государственности республики заявил, что через год, в день празднования, власти представят жителям детальный план работы до 2030 года, сообщили в пресс-службе руководства региона.
По данным пресс-службы, в удмуртском городе Глазов стартовали юбилейные мероприятия, посвящённые предстоящему в следующем году 100-летию государственности удмуртского народа. Семьсот волонтеров и технических специалистов представили зрителям гражданско-патриотического шоу "Удмуртия объединяет!" во дворце спорта "Глазов Арена".
"Выступая перед жителями, глава Удмуртии Александр Бречалов подчеркнул, что с первых дней работы в республике команда определила единственный возможный формат - это полная открытость, честность и ответственность", - сообщает пресс-служба.
"В настоящий момент мы готовим детальный план нашей работы на период до 2030 года. И давайте договоримся, что через год, 4 ноября 2020 года, мы представим его вам, всем жителям Удмуртии!", - сказал на церемонии Бречалов.
Он отметил, что "за минувшие 99 лет таланты жителей нашей земли, помноженные на трудолюбие, честность, искренность и целеустремленность, заставили весь мир говорить об Удмуртии, как о родине лучшего в мире стрелкового оружия, крае выдающихся учёных, непобедимых спортсменов, уникальных театральных и музыкальных талантов".
"Красивые слова и яркий праздник не заменят нашим гражданам качественной и доступной медицины, хороших дорог и достойной зарплаты. За те 2,5 года, что мы работаем с вами вместе, нам действительно многое удалось сделать, при этом - в очень непростой ситуации. Но, согласитесь, этого мало, и мы точно можем сделать больше, хотя бы потому, что сейчас время возможностей для Удмуртии", - сказал Бречалов на мероприятии.