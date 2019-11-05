Власти Удмуртии представят план работы до 2030 года

УФА, 5 ноя - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов на торжественной церемонии открытия Года 100-летия государственности республики заявил, что через год, в день празднования, власти представят жителям детальный план работы до 2030 года, сообщили в пресс-службе руководства региона.

По данным пресс-службы, в удмуртском городе Глазов стартовали юбилейные мероприятия, посвящённые предстоящему в следующем году 100-летию государственности удмуртского народа. Семьсот волонтеров и технических специалистов представили зрителям гражданско-патриотического шоу "Удмуртия объединяет!" во дворце спорта "Глазов Арена".

"Выступая перед жителями, глава Удмуртии Александр Бречалов подчеркнул, что с первых дней работы в республике команда определила единственный возможный формат - это полная открытость, честность и ответственность", - сообщает пресс-служба.

"В настоящий момент мы готовим детальный план нашей работы на период до 2030 года. И давайте договоримся, что через год, 4 ноября 2020 года, мы представим его вам, всем жителям Удмуртии!", - сказал на церемонии Бречалов.

Он отметил, что "за минувшие 99 лет таланты жителей нашей земли, помноженные на трудолюбие, честность, искренность и целеустремленность, заставили весь мир говорить об Удмуртии , как о родине лучшего в мире стрелкового оружия, крае выдающихся учёных, непобедимых спортсменов, уникальных театральных и музыкальных талантов".