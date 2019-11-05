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РИА Новости

Американский сенатор призвал автора доноса на Трампа выступить в конгрессе

04:17 05.11.2019
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© AP Photo / Molly Riley, FileСенатор Пол Рэнд
Сенатор Пол Рэнд
© AP Photo / Molly Riley, File
Сенатор Пол Рэнд. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Сенатор-республиканец от Кентукки Рэнд Пол призвал автора жалобы на президента Дональда Трампа, давшей начало процессу импичмента, публично выступить в конгрессе, а газеты — напечатать его имя.
Демократы начали процесс импичмента Трампу, заявляя, что он добивался от властей Украины расследования против Джо Байдена, который добился увольнения генпрокурора Украины Виктора Шокина. Шокин до увольнения расследовал дело компании Burisma, в совете директоров которой работал сын Байдена Хантер.
"Мы знаем имя автора жалобы. Он должен выступить перед конгрессом в качестве свидетельства, потому что он работал на Джо Байдена, и в то же время Хантер Байден получал деньги от коррумпированных олигархов. Я говорю сегодня СМИ: сделайте свою работу и напечатайте, как его зовут!" - заявил Пол на митинге в Кентукки, выступая с одной сцены с Трампом.
Американские СМИ не печатают утечки об имени автора жалобы, который, как считается, является сотрудником ЦРУ. Сотрудник спецслужбы пожаловался на Трампа после его разговора в июле текущего года с президентом Украины Владимира Зеленского.
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Импичмент Дональда ТрампаХантер БайденЦентральное разведывательное управлениеВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
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