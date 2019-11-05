Американский сенатор призвал автора доноса на Трампа выступить в конгрессе

"Мы знаем имя автора жалобы. Он должен выступить перед конгрессом в качестве свидетельства, потому что он работал на Джо Байдена, и в то же время Хантер Байден получал деньги от коррумпированных олигархов. Я говорю сегодня СМИ: сделайте свою работу и напечатайте, как его зовут!" - заявил Пол на митинге в Кентукки, выступая с одной сцены с Трампом.