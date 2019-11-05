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РИА Новости

Омбудсмен окажет помощь россиянину, который вывез детей из Швеции

04:13 05.11.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРоссиянин Денис Лисов с дочерьми в аэропорту Шереметьево
Россиянин Денис Лисов с дочерьми в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Россиянин Денис Лисов с дочерьми в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 5 ноя - РИА Новости. Россиянин Денис Лисов, который ранее вывез своих детей из Швеции, получит по приезду в Хабаровск всю необходимую помощь в устройстве дочерей в школу и детский сад, сообщила во вторник РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко.
Ранее Лисов с тремя детьми Алисой, Серафимой и Софьей 4, 6 и 12 лет были задержаны пограничниками в аэропорту Варшавы, откуда они пытались вылететь в Москву. До этого они жили в Швеции. Мать детей в 2017 году тяжело заболела, попала в больницу, и из-за того, что отец якобы не мог справиться с уходом за детьми, их отдали в приемную семью мусульман, выходцев из Ливана. В воскресенье отец с детьми прибыл в Москву, откуда в ближайшее время собирается выехать в Хабаровск.
"В рамках 135 закона будем оказывать всю необходимую помощь: консультирование, сопровождение, устройство детей в сад, в школу, будем находиться на связи с семьей. Вчера уже разговаривали с ним (Лисовым), вопросов пока не возникает, все в плановом режиме, они свои вопросы закроют в Москве, и будут перебираться сюда. Здесь уже встретимся и проговорим вопросы, которые их интересуют. Отца сейчас интересует устройство девочек в образовательные учреждения", - сказала Трегубенко.
Она уточнила, что дата вылета в Хабаровск еще не определена. "Это будет в ближайшее время, однозначно, ноябрь", - сказала омбудсмен.
Россиянин Денис Лисов в аэропорту Шереметьево
3 ноября, 15:50Радио Sputnik
Вывезший детей из Швеции россиянин Лисов вернулся на родину
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ШвецияХабаровскРоссияВаршаваОбщество
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