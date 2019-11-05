Омбудсмен окажет помощь россиянину, который вывез детей из Швеции

ХАБАРОВСК, 5 ноя - РИА Новости. Россиянин Россиянин Денис Лисов , который ранее вывез своих детей из Швеции, получит по приезду в Хабаровск всю необходимую помощь в устройстве дочерей в школу и детский сад, сообщила во вторник РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко.

Ранее Лисов с тремя детьми Алисой, Серафимой и Софьей 4, 6 и 12 лет были задержаны пограничниками в аэропорту Варшавы, откуда они пытались вылететь в Москву. До этого они жили в Швеции. Мать детей в 2017 году тяжело заболела, попала в больницу, и из-за того, что отец якобы не мог справиться с уходом за детьми, их отдали в приемную семью мусульман, выходцев из Ливана. В воскресенье отец с детьми прибыл в Москву, откуда в ближайшее время собирается выехать в Хабаровск.

"В рамках 135 закона будем оказывать всю необходимую помощь: консультирование, сопровождение, устройство детей в сад, в школу, будем находиться на связи с семьей. Вчера уже разговаривали с ним (Лисовым), вопросов пока не возникает, все в плановом режиме, они свои вопросы закроют в Москве, и будут перебираться сюда. Здесь уже встретимся и проговорим вопросы, которые их интересуют. Отца сейчас интересует устройство девочек в образовательные учреждения", - сказала Трегубенко.