Глава Молдавии поздравил Путина с Днем народного единства

Праздник учредили в память о событиях XVII века. Исторически он связан с окончанием Смутного времени в России
Праздник учредили в память о событиях XVII века. Исторически он связан с окончанием Смутного времени в России
В 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов
В 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов
В России День народного единства стал официальным праздником в 2005 году
В России День народного единства стал официальным праздником в 2005 году
В этот день по всей стране проводятся праздничные акции, шествия и концерты
В этот день по всей стране проводятся праздничные акции, шествия и концерты
В День народного единства жители различных регионов знакомятся с традициями и культурными особенностями соседей
В День народного единства жители различных регионов знакомятся с традициями и культурными особенностями соседей
Согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян считают, что отмечать День народного единства важно, такой праздник сплачивает граждан
Согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян считают, что отмечать День народного единства важно, такой праздник сплачивает граждан
Активисты ОНФ проводят около 200 праздничных мероприятий во всех регионах страны в честь Дня народного единства
Активисты ОНФ проводят около 200 праздничных мероприятий во всех регионах страны в честь Дня народного единства
В патриотических акциях, тематических уроках, викторинах, квестах, флешмобах и спортивных состязаниях принимают участие сотни тысяч человек
В патриотических акциях, тематических уроках, викторинах, квестах, флешмобах и спортивных состязаниях принимают участие сотни тысяч человек
В российской столице празднование проходит на 30 площадках, открытых специально ко Дню народного единства
В российской столице празднование проходит на 30 площадках, открытых специально ко Дню народного единства
В рамках празднования по всей стране прошли праздничные концерты под лозунгом "Мы едины"
В рамках празднования по всей стране прошли праздничные концерты под лозунгом "Мы едины"
Праздник учредили в память о событиях XVII века. Исторически он связан с окончанием Смутного времени в России
В 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов
В России День народного единства стал официальным праздником в 2005 году
В этот день по всей стране проводятся праздничные акции, шествия и концерты
В День народного единства жители различных регионов знакомятся с традициями и культурными особенностями соседей
Согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян считают, что отмечать День народного единства важно, такой праздник сплачивает граждан
Активисты ОНФ проводят около 200 праздничных мероприятий во всех регионах страны в честь Дня народного единства
В патриотических акциях, тематических уроках, викторинах, квестах, флешмобах и спортивных состязаниях принимают участие сотни тысяч человек
В российской столице празднование проходит на 30 площадках, открытых специально ко Дню народного единства
В рамках празднования по всей стране прошли праздничные концерты под лозунгом "Мы едины"
Темой экспозиции стала "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве".
Темой экспозиции стала "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве".
Выставку посетили президент Владимир Путин и патриарх Кирилл. Их сопровождали министр культуры Владимир Мединский, мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.
Выставку посетили президент Владимир Путин и патриарх Кирилл. Их сопровождали министр культуры Владимир Мединский, мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.
Специально на выставку привезли реликвию — образ святителя Николая Чудотворца, написанный в начале XVII века.
Специально на выставку привезли реликвию — образ святителя Николая Чудотворца, написанный в начале XVII века.
На выставке представлено 150 произведений живописи и скульптуры из 34 российских городов.
На выставке представлено 150 произведений живописи и скульптуры из 34 российских городов.
Владимир Путин ознакомился с представленными в залах Манежа полотнами, особое внимание уделив полотнам Аркадия Пластова "Фашист пролетел" и "Окраина Москвы. Ноябрь 1941 года" Александра Дейнеки.
Владимир Путин ознакомился с представленными в залах Манежа полотнами, особое внимание уделив полотнам Аркадия Пластова "Фашист пролетел" и "Окраина Москвы. Ноябрь 1941 года" Александра Дейнеки.
Владимир Мединский отметил, что каждая третья картина реставрировалась специально к выставке и никогда ранее не выставлялась в Манеже.
Владимир Мединский отметил, что каждая третья картина реставрировалась специально к выставке и никогда ранее не выставлялась в Манеже.
Зельфира Трегулова, рассказывая о выставке, подчеркнула, что почти половина представленных полотен люди не видели более 50 лет.
Зельфира Трегулова, рассказывая о выставке, подчеркнула, что почти половина представленных полотен люди не видели более 50 лет.
Президент также уделил особое внимание картинам "Мать партизана" Сергея Герасимова и "Письмо с фронта" Александра Лактионова.
Президент также уделил особое внимание картинам "Мать партизана" Сергея Герасимова и "Письмо с фронта" Александра Лактионова.
На выставке посетители могут познакомиться с творчеством известных отечественных художников и скульпторов.
На выставке посетители могут познакомиться с творчеством известных отечественных художников и скульпторов.
Примечательно в данной экспозиции то, что представленные на ней произведения искусства собраны из разных уголков России. Чтобы собрать их под одной крышей, организаторы проделали путь более чем в 80 тысяч километров.
Примечательно в данной экспозиции то, что представленные на ней произведения искусства собраны из разных уголков России. Чтобы собрать их под одной крышей, организаторы проделали путь более чем в 80 тысяч километров.
Владимир Путин и патриарх Кирилл перед осмотром композиции подошли к иконе святителя Николая Чудотворца.
Владимир Путин и патриарх Кирилл перед осмотром композиции подошли к иконе святителя Николая Чудотворца.
Темой экспозиции стала "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве".
Выставку посетили президент Владимир Путин и патриарх Кирилл. Их сопровождали министр культуры Владимир Мединский, мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.
Специально на выставку привезли реликвию — образ святителя Николая Чудотворца, написанный в начале XVII века.
На выставке представлено 150 произведений живописи и скульптуры из 34 российских городов.
Владимир Путин ознакомился с представленными в залах Манежа полотнами, особое внимание уделив полотнам Аркадия Пластова "Фашист пролетел" и "Окраина Москвы. Ноябрь 1941 года" Александра Дейнеки.
Владимир Мединский отметил, что каждая третья картина реставрировалась специально к выставке и никогда ранее не выставлялась в Манеже.
Зельфира Трегулова, рассказывая о выставке, подчеркнула, что почти половина представленных полотен люди не видели более 50 лет.
Президент также уделил особое внимание картинам "Мать партизана" Сергея Герасимова и "Письмо с фронта" Александра Лактионова.
На выставке посетители могут познакомиться с творчеством известных отечественных художников и скульпторов.
Примечательно в данной экспозиции то, что представленные на ней произведения искусства собраны из разных уголков России. Чтобы собрать их под одной крышей, организаторы проделали путь более чем в 80 тысяч километров.
Владимир Путин и патриарх Кирилл перед осмотром композиции подошли к иконе святителя Николая Чудотворца.