Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-04T22:23Z
https://ria.ru/20191104/1560568705.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155843/04/1558430497_0:123:2853:1728_1036x0_80_0_0_003b4546e57c4ff3da108935f7fe9f20.jpg
РИА Новости

Глава Молдавии поздравил Путина с Днем народного единства

22:23 04.11.2019
125
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон
Президент РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ/ТИРАСПОЛЬ/СУХУМ/ДОНЕЦК, 4 ноя — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон в понедельник поздравил российского коллегу Владимира Путина и народ РФ с праздником Дня народного единства. Также свои поздравления Путину выразили президент Абхазии Рауль Хаджимба и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, а лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский подчеркнул, что ПМР связывает свою судьбу с Россией.
"От имени народа Республики Молдова и от себя лично сердечно поздравляю президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и весь российский народ с Днем народного единства. Этот праздник, посвящённый событиям, произошедшим несколько веков назад, стал символом современной демократической России, которая помнит свое прошлое, чтит своих предков", - написал Додон на своей странице в Facebook.
Он отметил, что народы Молдавии и России объединяют "общие история и ценности, дух патриотизма и терпимости, дружбы и культурного взаимообогащения". Додон пожелал Путину здоровья и " новых славных дел во имя процветания России", а всем россиянам – мира и благополучия.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов также поздравили Владимира Путина с Днем народного единства, об этом сообщается на сайтах администраций президентов республик.
"Этот праздник стал неотъемлемой частью истории России и олицетворяет единение людей разных национальностей, сословий и вероисповедания и, несомненно, является символом высокой духовности, патриотизма и преданности Отчизне. Сегодня Россия благодаря вашей внешней и внутренней политике - сильное государство, у которого есть великое прошлое, настоящее и будущее", - говорится в поздравлении Хаджимба.
Празднование Дня народного единства в России
© РИА Новости / Александр Кондратюк

Праздник учредили в память о событиях XVII века. Исторически он связан с окончанием Смутного времени в России

частники празднования Дня народного единства в Челябинске
1 из 10

Праздник учредили в память о событиях XVII века. Исторически он связан с окончанием Смутного времени в России

© РИА Новости / Александр Кондратюк
© РИА Новости / Виталий Аньков

В 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов

Участники митинга-концерта в рамках празднования Дня народного единства во Владивостоке
2 из 10

В 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов

© РИА Новости / Виталий Аньков
© РИА Новости / Павел Лисицын

В России День народного единства стал официальным праздником в 2005 году

Жители города Екатеринбурга во время шествия, посвященного празднованию Дня народного единства
3 из 10

В России День народного единства стал официальным праздником в 2005 году

© РИА Новости / Павел Лисицын
© РИА Новости / Александр Кондратюк

В этот день по всей стране проводятся праздничные акции, шествия и концерты

Празднование Дня народного единства в Челябинске
4 из 10

В этот день по всей стране проводятся праздничные акции, шествия и концерты

© РИА Новости / Александр Кондратюк
© РИА Новости / Александр Кряжев

В День народного единства жители различных регионов знакомятся с традициями и культурными особенностями соседей

Танцевальный ансамбль на праздновании Дня народного единства в Новосибирске
5 из 10

В День народного единства жители различных регионов знакомятся с традициями и культурными особенностями соседей

© РИА Новости / Александр Кряжев
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян считают, что отмечать День народного единства важно, такой праздник сплачивает граждан

Фестиваль Мы едины в рамках празднования Дня народного единства во Владивостоке
6 из 10

Согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян считают, что отмечать День народного единства важно, такой праздник сплачивает граждан

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков

Активисты ОНФ проводят около 200 праздничных мероприятий во всех регионах страны в честь Дня народного единства

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на митинге-концерте в рамках празднования Дня народного единства во Владивостоке
7 из 10

Активисты ОНФ проводят около 200 праздничных мероприятий во всех регионах страны в честь Дня народного единства

© РИА Новости / Виталий Аньков
© РИА Новости / Виталий Аньков

В патриотических акциях, тематических уроках, викторинах, квестах, флешмобах и спортивных состязаниях принимают участие сотни тысяч человек

 Участники митинга-концерта в рамках празднования Дня народного единства во Владивостоке
8 из 10

В патриотических акциях, тематических уроках, викторинах, квестах, флешмобах и спортивных состязаниях принимают участие сотни тысяч человек

© РИА Новости / Виталий Аньков
© РИА Новости / Виталий Аньков

В российской столице празднование проходит на 30 площадках, открытых специально ко Дню народного единства

 Участники митинга-концерта в рамках празднования Дня народного единства во Владивостоке
9 из 10

В российской столице празднование проходит на 30 площадках, открытых специально ко Дню народного единства

© РИА Новости / Виталий Аньков
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

В рамках празднования по всей стране прошли праздничные концерты под лозунгом "Мы едины"

Фестиваль Мы едины в рамках празднования Дня народного единства во Владивостоке
10 из 10

В рамках празднования по всей стране прошли праздничные концерты под лозунгом "Мы едины"

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
1 из 10

Праздник учредили в память о событиях XVII века. Исторически он связан с окончанием Смутного времени в России

© РИА Новости / Александр Кондратюк
2 из 10

В 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов

© РИА Новости / Виталий Аньков
3 из 10

В России День народного единства стал официальным праздником в 2005 году

© РИА Новости / Павел Лисицын
4 из 10

В этот день по всей стране проводятся праздничные акции, шествия и концерты

© РИА Новости / Александр Кондратюк
5 из 10

В День народного единства жители различных регионов знакомятся с традициями и культурными особенностями соседей

© РИА Новости / Александр Кряжев
6 из 10

Согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян считают, что отмечать День народного единства важно, такой праздник сплачивает граждан

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
7 из 10

Активисты ОНФ проводят около 200 праздничных мероприятий во всех регионах страны в честь Дня народного единства

© РИА Новости / Виталий Аньков
8 из 10

В патриотических акциях, тематических уроках, викторинах, квестах, флешмобах и спортивных состязаниях принимают участие сотни тысяч человек

© РИА Новости / Виталий Аньков
9 из 10

В российской столице празднование проходит на 30 площадках, открытых специально ко Дню народного единства

© РИА Новости / Виталий Аньков
10 из 10

В рамках празднования по всей стране прошли праздничные концерты под лозунгом "Мы едины"

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Бибилов в свою очередь отметил, что День народного единства стал сегодня одним из символов обновленной России. "Праздник призван еще раз напомнить о необходимости сплоченности и единения, о том, что только вместе можно добиваться реальных изменений в жизни страны, делать ее сильной и процветающей", - подчеркивается в поздравлении.
В свою очередь лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский в понедельник поздравил жителей республики с Днем народного единства, подчеркнув, что ПМР связывает свою судьбу с Россией, сообщила пресс-служба главы Приднестровья.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев
Вчера, 21:00Ростовская область
Фестиваль народных промыслов в Ростове посетили 13 тысяч человек
"Для нас народное единство и патриотизм были и являются непреходящими духовными основами. Приднестровский народ твердо привержен ценностям Русского мира, связывает свою судьбу с Россией", - говорится в поздравлении Красносельского. Он убежден в том, что связи Приднестровья и России во всех сферах будут и впредь укрепляться, а единство приднестровского народа будет залогом сохранения приднестровской государственности.
Кроме того, в 18 городах самопровозглашенной Донецкой народной республики по случаю Дня народного единства прошел танцевальный флешмоб в нем приняли участие несколько тысяч человек, сообщили в понедельник в общественном движении "Молодая республика", выступившем организатором мероприятия.
"Сегодня в республике прошел танцевальный флешмоб, посвященный Дню народного единства. Он состоялся в 18 городах республики. В Донецке он прошел в парке имени Щербакова, где собралось около 500 участников. По всей республике в флешмобе приняли участие несколько тысяч человек", - рассказал представитель общественного движения.
Выставка-форум "Православная Русь — к Дню народного единства"
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Темой экспозиции стала "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве".

Телеоператор перед картиной Василия Ефанова Сталинград на выставке Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве
1 из 11

Темой экспозиции стала "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Выставку посетили президент Владимир Путин и патриарх Кирилл. Их сопровождали министр культуры Владимир Мединский, мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Президент РФ Владимир Путин на выставке Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве
2 из 11

Выставку посетили президент Владимир Путин и патриарх Кирилл. Их сопровождали министр культуры Владимир Мединский, мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Специально на выставку привезли реликвию — образ святителя Николая Чудотворца, написанный в начале XVII века.

Посетительница фотографирует икону Святителя Николая Чудотворца на выставке Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве
3 из 11

Специально на выставку привезли реликвию — образ святителя Николая Чудотворца, написанный в начале XVII века.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

На выставке представлено 150 произведений живописи и скульптуры из 34 российских городов.

Картина Андрея Мыльникова Клятва балтийцев на выставке Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве
4 из 11

На выставке представлено 150 произведений живописи и скульптуры из 34 российских городов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Владимир Путин ознакомился с представленными в залах Манежа полотнами, особое внимание уделив полотнам Аркадия Пластова "Фашист пролетел" и "Окраина Москвы. Ноябрь 1941 года" Александра Дейнеки.

Президент РФ Владимир Путин на выставке Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве
5 из 11

Владимир Путин ознакомился с представленными в залах Манежа полотнами, особое внимание уделив полотнам Аркадия Пластова "Фашист пролетел" и "Окраина Москвы. Ноябрь 1941 года" Александра Дейнеки.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Владимир Мединский отметил, что каждая третья картина реставрировалась специально к выставке и никогда ранее не выставлялась в Манеже.

Оператор перед картиной Николая Ульянова Лористон в ставке Кутузова на выставке Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве
6 из 11

Владимир Мединский отметил, что каждая третья картина реставрировалась специально к выставке и никогда ранее не выставлялась в Манеже.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Зельфира Трегулова, рассказывая о выставке, подчеркнула, что почти половина представленных полотен люди не видели более 50 лет.

Посетитель на выставке Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве
7 из 11

Зельфира Трегулова, рассказывая о выставке, подчеркнула, что почти половина представленных полотен люди не видели более 50 лет.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Алексей Никольский

Президент также уделил особое внимание картинам "Мать партизана" Сергея Герасимова и "Письмо с фронта" Александра Лактионова.

Президент РФ Владимир Путин на выставке Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве
8 из 11

Президент также уделил особое внимание картинам "Мать партизана" Сергея Герасимова и "Письмо с фронта" Александра Лактионова.

© РИА Новости / Алексей Никольский
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

На выставке посетители могут познакомиться с творчеством известных отечественных художников и скульпторов.

Посетитель перед картиной Михаила Хмелько Триумф победившей Родины на выставке Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве
9 из 11

На выставке посетители могут познакомиться с творчеством известных отечественных художников и скульпторов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Примечательно в данной экспозиции то, что представленные на ней произведения искусства собраны из разных уголков России. Чтобы собрать их под одной крышей, организаторы проделали путь более чем в 80 тысяч километров.

Посетитель у картины Иосифа Серебряного Партизанский отряд на выставке Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве
10 из 11

Примечательно в данной экспозиции то, что представленные на ней произведения искусства собраны из разных уголков России. Чтобы собрать их под одной крышей, организаторы проделали путь более чем в 80 тысяч километров.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Алексей Никольский

Владимир Путин и патриарх Кирилл перед осмотром композиции подошли к иконе святителя Николая Чудотворца.

Президент РФ Владимир Путин у иконы Святителя Николая Чудотворца на выставке Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве
11 из 11

Владимир Путин и патриарх Кирилл перед осмотром композиции подошли к иконе святителя Николая Чудотворца.

© РИА Новости / Алексей Никольский
1 из 11

Темой экспозиции стала "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
2 из 11

Выставку посетили президент Владимир Путин и патриарх Кирилл. Их сопровождали министр культуры Владимир Мединский, мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
3 из 11

Специально на выставку привезли реликвию — образ святителя Николая Чудотворца, написанный в начале XVII века.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
4 из 11

На выставке представлено 150 произведений живописи и скульптуры из 34 российских городов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
5 из 11

Владимир Путин ознакомился с представленными в залах Манежа полотнами, особое внимание уделив полотнам Аркадия Пластова "Фашист пролетел" и "Окраина Москвы. Ноябрь 1941 года" Александра Дейнеки.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
6 из 11

Владимир Мединский отметил, что каждая третья картина реставрировалась специально к выставке и никогда ранее не выставлялась в Манеже.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
7 из 11

Зельфира Трегулова, рассказывая о выставке, подчеркнула, что почти половина представленных полотен люди не видели более 50 лет.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
8 из 11

Президент также уделил особое внимание картинам "Мать партизана" Сергея Герасимова и "Письмо с фронта" Александра Лактионова.

© РИА Новости / Алексей Никольский
9 из 11

На выставке посетители могут познакомиться с творчеством известных отечественных художников и скульпторов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
10 из 11

Примечательно в данной экспозиции то, что представленные на ней произведения искусства собраны из разных уголков России. Чтобы собрать их под одной крышей, организаторы проделали путь более чем в 80 тысяч километров.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
11 из 11

Владимир Путин и патриарх Кирилл перед осмотром композиции подошли к иконе святителя Николая Чудотворца.

© РИА Новости / Алексей Никольский
День народного единства стал в России официальным праздником в 2005 году. Он был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Ополченцы штурмом взяли Китай-город 22 октября. Именно эта дата - 22 октября по юлианскому календарю, или 4 ноября по григорианскому - была выбрана в качестве дня государственного праздника.
801003
Обсудить 0
Игорь ДодонДень народного единстваВладимир ПутинАбхазияМолдавияЮжная ОсетияВ мире
Рекомендуем
Празднование Дня народного единства
Австралийский посол поздравил россиян с Днем народного единства
Президент РФ Владимир Путин принял участие в торжествах по случаю Дня народного единства
Путин посетил концерт симфонического оркестра Мариинского театра
Актер Мэттью Макконахи на 65-ом Каннском кинофестивале
Мэтью Макконахи помог накормить пострадавших от пожаров в Калифорнии
Президент РФ Владимир Путин
Путин проведет заседание совета по русскому языку
Русский композитор Чайковский
Путин поднял тост за судьбу лауреатов конкурса имени Чайковского
Советский разведчик Рихард Зорге
Опрос показал, хотят ли россияне карьеры разведчика для своих детей
Недостроенное здание нового онкодиспансера
Постройка онкодиспансера в Хабаровском крае отстает от графика на 200 дней
Вашингтон
США официально уведомили ООН о выходе из Парижского соглашения по климату
Бронеавтомобили военной полиции РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии
Российская военная полиция продолжает патрулирование двух провинций в Сирии
Столкновения участников акции протеста и полиции в Сантьяго, Чили
В Сантьяго произошли столкновения с полицией, есть пострадавшие
Король Испании Фелипе VI
Король Испании отметил вклад Каталонии в переходе от диктатуры к демократии
Президент США Дональд Трамп
Обвинявшая Трампа в изнасиловании журналистка подала на него в суд
Компрессорная установка месторождения природного газа
"Нафтогаз" хочет пересмотреть транзитный тариф с "Газпромом"
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Иранский МИД назвал новые санкции США бесполезными
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Си Цзиньпин выразил поддержку главе Гонконга
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:52В министерстве обороны Японии рассказали о новых ракетах КНДР
06:51Под Саратовом горит кроличья ферма на площади 1,2 тысячи "квадратов"
06:50СК возбудил уголовное дело по факту смерти двух детей в Приморье
06:49Женщина и двое детей погибли при пожаре в Башкирии, три человека ранены
06:47В Японии Косачев передал в палате советников послание от Матвиенко
06:40В МИД Украины призвали мир надавить на Россию из-за задержанных кораблей
06:00Власти Хабаровского края купят авиабилеты Лисову с детьми
05:56"Паллада" в кругосветном путешествии прошла Сангарский пролив
05:54Китай надеется, что соглашение RCEP будет подписано и скоро вступит в силу
05:52Китай продолжит облегчать доступ на свой рынок для иностранных инвестиций
05:45Пугачеву и Галкина отказались допрашивать по делу о покушении на Киркорова
05:36Минфин рассказал о рекордном росте доходов бюджета от повышения НДС
05:15В МИД КНДР прокомментировали доклад США про список спонсоров терроризма
05:10В Сирии в районе Кобани возрождается сельское хозяйство
05:06В Чили находятся в больницах более 1600 пострадавших при протестах
04:46Сахалин и Курилы оснастят станциями мониторинга воздуха
04:40В Находке вновь начали поиски моряка, пропавшего после взрыва на танкере
04:37США до сих пор не могут перестать зависеть от российских РД-180, пишет NI
04:29Более половины американцев поддерживают импичмент Трампа, показал опрос
04:23Отряд ВВО завершил обработку территорий в ЕАО, пострадавших от паводка
Лента новостейМолния