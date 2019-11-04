Глава Молдавии поздравил Путина с Днем народного единства

КИШИНЕВ/ТИРАСПОЛЬ/СУХУМ/ДОНЕЦК, 4 ноя — РИА Новости. Президент Молдавии Президент Молдавии Игорь Додон в понедельник поздравил российского коллегу Владимира Путина и народ РФ с праздником Дня народного единства . Также свои поздравления Путину выразили президент Абхазии Рауль Хаджимба и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, а лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский подчеркнул, что ПМР связывает свою судьбу с Россией.

"От имени народа Республики Молдова и от себя лично сердечно поздравляю президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и весь российский народ с Днем народного единства. Этот праздник, посвящённый событиям, произошедшим несколько веков назад, стал символом современной демократической России, которая помнит свое прошлое, чтит своих предков", - написал Додон на своей странице в Facebook

Он отметил, что народы Молдавии и России объединяют "общие история и ценности, дух патриотизма и терпимости, дружбы и культурного взаимообогащения". Додон пожелал Путину здоровья и " новых славных дел во имя процветания России", а всем россиянам – мира и благополучия.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов также поздравили Владимира Путина с Днем народного единства, об этом сообщается на сайтах администраций президентов республик.

"Этот праздник стал неотъемлемой частью истории России и олицетворяет единение людей разных национальностей, сословий и вероисповедания и, несомненно, является символом высокой духовности, патриотизма и преданности Отчизне. Сегодня Россия благодаря вашей внешней и внутренней политике - сильное государство, у которого есть великое прошлое, настоящее и будущее", - говорится в поздравлении Хаджимба.

Бибилов в свою очередь отметил, что День народного единства стал сегодня одним из символов обновленной России. "Праздник призван еще раз напомнить о необходимости сплоченности и единения, о том, что только вместе можно добиваться реальных изменений в жизни страны, делать ее сильной и процветающей", - подчеркивается в поздравлении.

В свою очередь лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский в понедельник поздравил жителей республики с Днем народного единства, подчеркнув, что ПМР связывает свою судьбу с Россией, сообщила пресс-служба главы Приднестровья.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

"Для нас народное единство и патриотизм были и являются непреходящими духовными основами. Приднестровский народ твердо привержен ценностям Русского мира, связывает свою судьбу с Россией", - говорится в поздравлении Красносельского. Он убежден в том, что связи Приднестровья и России во всех сферах будут и впредь укрепляться, а единство приднестровского народа будет залогом сохранения приднестровской государственности.

Кроме того, в 18 городах самопровозглашенной Донецкой народной республики по случаю Дня народного единства прошел танцевальный флешмоб в нем приняли участие несколько тысяч человек, сообщили в понедельник в общественном движении "Молодая республика", выступившем организатором мероприятия.

"Сегодня в республике прошел танцевальный флешмоб, посвященный Дню народного единства. Он состоялся в 18 городах республики. В Донецке он прошел в парке имени Щербакова, где собралось около 500 участников. По всей республике в флешмобе приняли участие несколько тысяч человек", - рассказал представитель общественного движения.