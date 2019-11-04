Испанская полиция не связывалась с посольством после задержания россиянина

Российский гражданин был задержан 26 октября в порту города Тарифы (провинция Кадис, автономное сообщество Андалусия), где он вынужден был пришвартоваться из-за плохих погодных условий, сообщили ранее РИА Новости в управлении Национальной полиции в Кадисе. Во время проверки было установлено, что он объявлен в международный розыск – по обвинениям в перевозке наркотиков в Перу. Перед тем как вынужденно причалить в Тарифе, яхта по Средиземного морю направлялась в португальский город Портиман, на борту также находилась женщина, гражданка России. В настоящее время мужчина находится в предварительном заключении. Вопрос о его экстрадиции будет принимать Национальный суд Испании.