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РИА Новости

Испанская полиция не связывалась с посольством после задержания россиянина

21:17 04.11.2019
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© РИА Новости / Елена Шестернина / Перейти в фотобанкПосольство Российской Федерации в Мадриде
Посольство Российской Федерации в Мадриде
© РИА Новости / Елена Шестернина
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Посольство Российской Федерации в Мадриде. Архивное фото
МАДРИД, 4 ноя – РИА Новости. Правоохранительные органы Испании не связывались с российским посольством в Мадриде в связи с задержанием в провинции Кадис российского гражданина, объявленного в международный розыск Перу.
Российский гражданин был задержан 26 октября в порту города Тарифы (провинция Кадис, автономное сообщество Андалусия), где он вынужден был пришвартоваться из-за плохих погодных условий, сообщили ранее РИА Новости в управлении Национальной полиции в Кадисе. Во время проверки было установлено, что он объявлен в международный розыск – по обвинениям в перевозке наркотиков в Перу. Перед тем как вынужденно причалить в Тарифе, яхта по Средиземного морю направлялась в португальский город Портиман, на борту также находилась женщина, гражданка России. В настоящее время мужчина находится в предварительном заключении. Вопрос о его экстрадиции будет принимать Национальный суд Испании.
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"В связи с появившейся в СМИ информацией о задержании россиянина в городе Кадис поручили почетному консулу в Андалусии уточнить данные в местных компетентных органах. Официальных уведомлений в посольство по соответствующим каналам пока не поступало", - заявили РИА Новости в посольстве РФ в Мадриде.
В Перу мужчину разыскивают в связи с событиями мая 2014 года, когда перуанская полиция аэропорта обнаружила в его багаже кокаин, который был спрятан в переносном радио. Это преступление предусматривает согласно законам Перу до 15 лет лишения свободы.
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Мадрид (город)ПеруРоссияИспанияВ мире
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