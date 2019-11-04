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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Житомирской области закрыли храм из-за конфликта прихожан и раскольников

19:51 04.11.2019 (обновлено: 19:53 04.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкКупола
Купола
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Купола. Архивное фото
КИЕВ, 4 ноя – РИА Новости. Конфликт между прихожанами Украинской православной церкви и "новой" церкви Украины в селе Калиновка Житомирской области стал причиной закрытия храма, сообщает в понедельник пресс-служба областной нацполиции.
"Третьего ноября в селе Калиновка Житомирского района возник конфликт между прихожанами местного Свято-Покровского храма. На месте происшествия работали полицейские, которые обеспечили правопорядок и не допустили силового противостояния… Поскольку стороны не смогли договориться между собой, было принято решение о закрытии храма до решения вопроса в судебном порядке", - сообщила пресс-служба.
Вселенский Патриарх Варфоломей во время церемонии подписания томоса о независимости Украинской православной церкви в Георгиевском соборе Вселенского патриархата в Стамбуле, Турция. 5 января 2019
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Отмечается, что стороны конфликта "являются сторонниками различных конфессий православной церкви".
Как утверждает местное издание "Житомир. Инфо", община села еще в марте проголосовала за переход в состав неканонической церковной структуры, так называемой "Православной церкви Украины". По данным издания, прихожане канонической УПЦ закрылись в церкви и "не пускают людей в храм".
В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана так называемая "Православная церковь Украины" (ПЦУ) - раскольническая структура, образованная путем слияния двух других раскольнических церквей. Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. РПЦ 15 октября 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
Украинская православная церковь ранее неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах храмов представителями неканонических религиозных структур.
Президент Украины Петр Порошенко, Митрополит Епифаний и Вселенский Патриарх Варфоломей перед церемонией подписания томоса в Стамбуле, Турция. 5 января 2019
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Религия и мировоззрениеСитуация вокруг УПЦРусская православная церковьЖитомирская областьУкраинаВ мире
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