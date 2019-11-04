В Житомирской области закрыли храм из-за конфликта прихожан и раскольников

"Третьего ноября в селе Калиновка Житомирского района возник конфликт между прихожанами местного Свято-Покровского храма. На месте происшествия работали полицейские, которые обеспечили правопорядок и не допустили силового противостояния… Поскольку стороны не смогли договориться между собой, было принято решение о закрытии храма до решения вопроса в судебном порядке", - сообщила пресс-служба.

В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана так называемая "Православная церковь Украины" (ПЦУ) - раскольническая структура, образованная путем слияния двух других раскольнических церквей. Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. РПЦ 15 октября 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.