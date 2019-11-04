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РИА Новости

В Днепропетровской области обнаружили тайник с оружием и боеприпасами

11:19 04.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
КИЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Местный житель обнаружил тайник с оружием и боеприпасами в лесопосадке в Днепропетровской области, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
По данным полиции, житель Днепровского района во время сбора грибов в лесопосадке обнаружил тайник с армейским оружием и боеприпасами, о находке он сразу сообщил в полицию.
"В тайнике полицейские обнаружили два гранатомета типа "Муха" и 110 патронов калибра 5,45 к автомату Калашникова. Оружие изъяли и направили на экспертизу", - говорится в сообщении. Полиция завела уголовное дело по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.
Нелегальный оборот оружия на Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе.
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Национальная полиция УкраиныДнепропетровская областьУкраинаВ мире
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