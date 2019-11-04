В Днепропетровской области обнаружили тайник с оружием и боеприпасами

"В тайнике полицейские обнаружили два гранатомета типа "Муха" и 110 патронов калибра 5,45 к автомату Калашникова. Оружие изъяли и направили на экспертизу", - говорится в сообщении. Полиция завела уголовное дело по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.