Большинство пострадавших в ДТП с автобусом во Франции - граждане ЕС и США

Ранее сообщалось, что автобус компании Flixbus, следовавший по маршруту Париж-Лондон, опрокинулся на трассе А1 в департаменте Сомма. Двадцать девять человек получили легкие травмы, еще четыре человека находятся в тяжелом состоянии.