Украинский военнослужащий пожаловался на качество питания в армии

"Некоторые спрашивают, как же так? Военный налог 1,5 процента не убрали, куда идут средства? Возможно, на перевооружение? Или на обустройство новых позиций? Не знаю. Но вижу факт: кто не хочет кормить свою армию, тот будет кормить скоро чужую" – заявил Гром.