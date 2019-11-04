Украинский военнослужащий пожаловался на качество питания в армии

МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Украинский военнослужащий Александр Гром раскритиковал качество питания в некоторых частях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в фейсбуке.
Гром задался вопросом, на какие нужды уходят средства, предназначенные на поставки продуктов в военные части на территории Украины.
"Некоторые спрашивают, как же так? Военный налог 1,5 процента не убрали, куда идут средства? Возможно, на перевооружение? Или на обустройство новых позиций? Не знаю. Но вижу факт: кто не хочет кормить свою армию, тот будет кормить скоро чужую" – заявил Гром.
Пользователи социальной сети выразили недоумение тем, какая ситуация с питанием сложилась в ВСУ.
"Позорище, главнокомандующему этой армии!" – написал один из комментаторов.