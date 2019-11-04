"Добрый" или злой: что нашел Роспотребнадзор в яблочных соках

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости, Александр Лесных. РИА Новости вместе со специалистами Центра гигиены и эпидемиологии проверили яблочные соки и повидло, за которые проголосовали россияне в рамках проекта РИА Новости вместе со специалистами Центра гигиены и эпидемиологии проверили яблочные соки и повидло, за которые проголосовали россияне в рамках проекта "Выбери с Роспотребнадзором" . Консервантов почти не нашли, но витамина С нет ни в одном из исследованных продуктов.

Под прицелом

Для тестов закупили осветленный восстановленный яблочный сок "Добрый" и восстановленный сок из зеленых яблок "Сады Придонья". Оба производителя заверяют, что их продукция предназначена для питания детей с трехлетнего возраста.

Помимо соков взяли нестерилизованное яблочное повидло "Махеев" и "Главпродукт" — все эти бренды выбрали участники голосования на сайте Ria.ru.

Продукты проверяли на содержание консервантов (бензойная и сорбиновая кислоты, диоксид серы), подсластителей (аспартам, ацесульфам, сахарин и его соли), красителей (желтый "солнечный закат" и тартразин), глюкозы, а также витаминов B1, B2 и С и наличие калия, кальция, магния, натрия и фосфора.

Консервант, а именно диоксид серы, обнаружили только в повидле "Махеев" — около 90 миллиграммов на килограмм, хотя производитель не указывает это на этикетке. Все остальные продукты признаны полностью безопасными по этому параметру.

Но витамина С не было ни в одном из образцов, хотя должно быть 0,2 миллиграмма на килограмм у сока и 0,5 миллиграмма — у повидла. С остальными витаминами у яблочных соков все в порядке, а вот в повидле почти нет В1, характерного для этого продукта.

По микро- и макроэлементам тоже далеко не все гладко. В соке "Добрый" железа в три раза ниже нормы, фосфора — в два. А кальция почти в два раза больше, чем требуется. В "Садах Придонья" нехватка железа и фосфора почти такая же и с кальцием аналогичный перебор, а натрия больше нормы аж в 28 раз (168 миллиграммов на 100 миллилитров вместо шести).

В повидле "Махеев" фосфора в 2,5 раза меньше положенного, зато железа, кальция и натрия — в избытке. Примерно та же ситуация с "Главпродуктом", причем кальция больше нужного почти в десять раз, натрия — в 172 раза (172 миллиграмма против одного по норме на 100 граммов продукта).

Рекомендации по питанию

Хотя на первый взгляд результаты выглядят не особо удручающе, ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Алла Погожева в беседе с РИА Новости предупредила, что здесь есть несколько подводных камней.

Во-первых, соки и повидла содержат добавленный сахар. И потребители, особенно дети, которые постоянно пьют восстановленные соки, получают больше сахара — это ведет к ожирению.

Кроме того, в процессе переработки из готового продукта исчезают пищевые волокна (в случае с соками слово "осветленный" на упаковке означает именно это).

Дело в том, что в свежих яблоках есть пектин — натуральный сорбент, действующий как губка и не позволяющий лишнему сахару попасть в организм. При производстве осветленных соков и повидла пектин удаляется, поэтому весь сахар моментально всасывается в кровь. При слишком частом употреблении (норма — 100 миллилитров сока в день и не более 50 граммов повидла) нарушается углеводный обмен. Последствия — лишний вес, инсулинорезистентность и, как итог, сахарный диабет.

Если хочется именно сока, Погожева советует купить свежих яблок и приготовить его самостоятельно — тогда организм получит необходимую дозу витамина С, особенно важную в холодное время года. Этот витамин очень нестабилен, распадается как от света, так и от термической обработки — это наглядно демонстрирует наше исследование.

Что касается макро- и микроэлементов, самым опасным эксперт считает многократное превышение содержания натрия. Суточная норма этого элемента — пять-шесть граммов в день, а на практике россияне в среднем употребляют в два раза больше.

Переизбыток натрия в организме грозит серьезными проблемами со здоровьем: повышенным артериальным давлением, отечностью, болезнями почек. При этом Погожева уточняет, что вместе с чрезмерным употреблением сахара это чревато быстроразвивающейся артериальной гипертонией, поэтому давать детям пакетированные соки в большом количестве нельзя ни в коем случае.

Людям, которые не могут есть свежие яблоки из-за проблем с желудком, эксперт рекомендует запекать их в микроволновой печи в течение нескольких минут — после этого они становятся еще полезнее для организма.

Здоровье дороже

Сегодня у более половины россиян старше 30 лет лишний вес и, соответственно, склонность к сердечно-сосудистым заболеваниям и диабету. По данным международных организаций и ФИЦ НИИ питания и биотехнологии, вклад питания в развитие болезней сердечно-сосудистой системы, диабета, остеопороза, ожирения, некоторых форм злокачественных новообразований составляет от 30 до 50 %.