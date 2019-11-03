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РИА Новости

Украинские военные заявили о начале разминирования в районе Золотого

15:35 03.11.2019
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© Фото : Нацполиция Луганской областиСотрудники полиции Украины в Золотом-4
Сотрудники полиции Украины в Золотом-4
© Фото : Нацполиция Луганской области
Сотрудники полиции Украины в Золотом-4 . Архивное фото
КИЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Процесс разминирования начался на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области, сообщил начальник пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) Украины Андрей Агеев.
Во вторник в Золотом-4 на Донбассе началось зеркальное разведение сил. Как сообщали украинские военные, разведение стало возможным из-за соблюдения режима тишины в течение последней недели, это подтвердили представители СММ ОБСЕ.
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"По официальному отчету ОБСЕ, … в рамках разведения с сегодняшнего дня началось разминирование территорий. В настоящее время на участке работают пять саперных расчетов от госслужбы по ЧС, которые входят в состав ООС", - приводит слова Агеева агентство УНН.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 4 ноября украинские силовики и ополченцы должны начать разведение сил на участке в районе Петровского в Донбассе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСММ ОБСЕОБСЕДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийЛуганская областьООНУкраинаВ мире
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