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РИА Новости
Культура

Умер актер из сериала "Скорая помощь" Брайан Тарантина

13:21 03.11.2019
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© AFP 2019 / Presley AnnАктер Брайан Тарантина
Актер Брайан Тарантина
© AFP 2019 / Presley Ann
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Брайан Тарантина, снимавшийся в фильме "Талантливый мистер Рипли" и сериале "Скорая помощь", умер в возрасте 60 лет, сообщает THR.
Его представитель Лорим Смит сообщил о том, что актер скончался от осложнений после недавно перенесенной болезни.
"Он был талантливым артистом, прекрасным клиентом и другом. Я в печали и в шоке", — добавил Смит.
Полиция обнаружила Тарантину в его квартире в Нью-Йорке, он бы полностью одет и лежал на диване. Для установления точной причины смерти будет проведено вскрытие.
Актер также снимался в шоу "Клан Сопрано" и "Удивительная миссис Мейзел". За второй проект в начале этого года вместе с коллегами он получил премию Гильдии киноактеров США за "лучший актерский состав в комедийном сериале".
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