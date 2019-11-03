Умер актер из сериала "Скорая помощь" Брайан Тарантина

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Брайан Тарантина, снимавшийся в фильме "Талантливый мистер Рипли" и сериале "Скорая помощь", умер в возрасте 60 лет, . Брайан Тарантина, снимавшийся в фильме "Талантливый мистер Рипли" и сериале "Скорая помощь", умер в возрасте 60 лет, сообщает THR.

Его представитель Лорим Смит сообщил о том, что актер скончался от осложнений после недавно перенесенной болезни.

"Он был талантливым артистом, прекрасным клиентом и другом. Я в печали и в шоке", — добавил Смит.

Полиция обнаружила Тарантину в его квартире в Нью-Йорке, он бы полностью одет и лежал на диване. Для установления точной причины смерти будет проведено вскрытие.