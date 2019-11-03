В Госдуме оценили слова Байдена об укреплении позиций России в Сирии

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Территория Сирии все больше переходит под контроль официальных властей, рассказал в беседе с RT первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
По его мнению, это происходит благодаря операции России в стране.
Шерин отметил что, позиции США на мировой арене могут ослабевать "не потому, что у Дональда Трампа отсутствует внешняя политика", как ранее заявлял Байден. Это происходит, как считает депутат, из-за кризиса: число военных конфликтов, в которых участвуют Соединенные штаты, растет одновременно с расходами.
"Перед Трампом стоит серьезная дилемма. Соединенным Штатам придется постепенно отказываться от наименее выгодных и перспективных для себя проектов. Один из них — Сирия", — подытожил Шерин.
Кроме того, в США идет избирательная кампания, во время которой будут звучать нападки на Трампа, считает депутат.
Ранее экс-вице-президент США Джо Байден отметил укрепление позиций России и президента Сирии Башара Асада. Политик подчеркнул, что у Дональда Трампа нет внешней политики как таковой.