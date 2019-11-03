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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье

09:31 03.11.2019 (обновлено: 09:32 03.11.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновПрохожие на улице Ильинка в Москве
Прохожие на улице Ильинка в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Облачная пасмурная погода, местами дожди ожидают москвичей в воскресенье, воздух в столице к вечеру прогреется до 6 градусов тепла, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Погода в Москве облачная временами будут идти дожди. В начале дня в северных районах области возможен мокрый снег. Температура воздуха будет повышаться в течение дня и к вечеру составит от 4 до 6 градусов тепла, по области ожидается от 1 до 6 градусов", - сказал Леус.
По его словам, это уже немного выше климатической нормы.
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Синоптик также отметил, что ветер будет южный, порывистый, 6-11 метров в секунду, в порывах от 12 до 17 метров в секунду. Атмосферное давление - 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
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Центр "Фобос"МоскваОбщество
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