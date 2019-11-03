Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье

По его словам, это уже немного выше климатической нормы.

Синоптик также отметил, что ветер будет южный, порывистый, 6-11 метров в секунду, в порывах от 12 до 17 метров в секунду. Атмосферное давление - 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.