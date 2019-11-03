Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Облачная пасмурная погода, местами дожди ожидают москвичей в воскресенье, воздух в столице к вечеру прогреется до 6 градусов тепла, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Погода в Москве облачная временами будут идти дожди. В начале дня в северных районах области возможен мокрый снег. Температура воздуха будет повышаться в течение дня и к вечеру составит от 4 до 6 градусов тепла, по области ожидается от 1 до 6 градусов", - сказал Леус.
По его словам, это уже немного выше климатической нормы.
Синоптик также отметил, что ветер будет южный, порывистый, 6-11 метров в секунду, в порывах от 12 до 17 метров в секунду. Атмосферное давление - 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.