На конференции ОБСЕ по свободе СМИ обсудят вопросы безопасности журналистов

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. На международной конференции по свободе СМИ, проводимой под эгидой офиса представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и МИД России 6 ноября, обсудят, в частности, безопасность журналистов, своим опытом поделятся российские военкоры, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства по поводу Международного дня прекращения безнаказанности в отношении преступлений против журналистов, отмечаемого 2 ноября.
"Проблематика безопасности журналистов станет предметом серьезного экспертного обсуждения в ходе предстоящей 6 ноября международной конференции по свободе СМИ, проводимой под эгидой офиса представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира и МИД России. Российские военные корреспонденты, имеющие уникальный опыт работы в зонах конфликтов, будут готовы поделиться им с профильными международными структурами и своими зарубежными коллегами", - сообщил МИД РФ на своей странице в Facebook.
Ранее сообщилось, что мероприятие откроют Дезир и глава МИД РФ Сергей Лавров, которые также примут участие в панельной дискуссии с журналистами. На конференции обсудят четыре темы: свободу СМИ и их плюрализм в России и регионе ОБСЕ, безопасность журналистов, фейковые новости и дезинформацию, а также саморегуляцию средств массовой информации. Планируется, что в конференции примут участие около 200 журналистов, представителей СМИ и неправительственных организаций, а также международных экспертов и политиков.