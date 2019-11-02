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РИА Новости

В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра

15:07 02.11.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновПрохожие на Манежной площади в Москве
Прохожие на Манежной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Прохожие на Манежной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области с вечера субботы до вечера понедельника из-за ветра, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
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Вчера, 09:55РИА Новости
Синоптики пообещали жителям Москвы субтропическое тепло
Предупреждение в столице и в области действует с 21 часа 2 ноября и до 21 часа 4 ноября.
По данным Гидрометцентра, в это время прогнозируются переменная облачность, без осадков, ветер. Температура воздуха днем в понедельник поднимется до девяти градусов.
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