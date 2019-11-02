В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области с вечера субботы до вечера понедельника из-за ветра, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Предупреждение в столице и в области действует с 21 часа 2 ноября и до 21 часа 4 ноября.
По данным Гидрометцентра, в это время прогнозируются переменная облачность, без осадков, ветер. Температура воздуха днем в понедельник поднимется до девяти градусов.