В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра

Прохожие на Манежной площади в Москве. Архивное фото

Прохожие на Манежной площади в Москве

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области с вечера субботы до вечера понедельника из-за ветра, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.

Предупреждение в столице и в области действует с 21 часа 2 ноября и до 21 часа 4 ноября.