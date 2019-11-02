В Сыктывкаре горит многоквартирный жилой дом

По его словам, огонь переходит на крышу. До прибытия пожарных из горящего здания были эвакуированы 34 человека, в том числе шесть детей. В настоящее время площадь пожара составляет 800 квадратных метров. К тушению привлечены 36 человек и 13 единиц техники.