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РИА Новости

На Урале сотрудники МЧС спасли мужчину, провалившегося под лед на пруду

14:41 02.11.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нашивки сотрудников МЧС России. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя - РИА Новости. Сотрудники МЧС в Свердловской области спасли мужчину, на велосипеде провалившегося под лед на пруду в поселке Баранчинский, сообщает в субботу ГУМЧС по региону.
"Сотрудники МЧС спасли мужчину, провалившегося под лед на пруду в поселке Баранчинский. Беспечный гражданин на велосипеде решил срезать путь по неокрепшей ледяной корке. О мужчине, провалившемся под лед Баранчинского пруда в 40 метрах от берега, сообщили очевидцы. К месту происшествия незамедлительно выехали сотрудники 77-й пожарно-спасательной части на аварийно-спасательном автомобиле", - говорится в сообщении.
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Оценив обстановку, спасатели решили добираться до тонущего на щите для переноски пострадавших, страхуясь спасательной веревкой. Один сотрудник добрался на щите до полыньи, помог выбраться пострадавшему на поверхность, а оставшиеся на берегу спасатели за веревку потащили их к себе. В нескольких метрах от берега лед не выдержал, и носилки начали уходить под воду, однако к этому моменту спасатель уже мог достать ногами до дна и на руках вынес пострадавшего на берег.
Мужчину разместили в аварийно-спасательном автомобиле, сняли с него мокрую верхнюю одежду и укутали в термоодеяло, после чего передали прибывшей на место происшествия бригаде скорой помощи, уточняет ГУМЧС.
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МЧС РФСвердловская областьПроисшествия
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