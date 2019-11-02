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РИА Новости
Война в Сирии

Россия за сутки зафиксировала 16 нарушений перемирия в Сирии

12:49 02.11.2019
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинНа передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 16 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 26, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 16 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – семь, Алеппо – два, Латакия – пять, Хама – два. Турецкой частью представительства зафиксировано 26 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – шесть, Латакия – 14, Хама – четыре, Алеппо – два", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение суток центр по примирению гуманитарных акций не проводил.
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