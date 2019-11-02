Россия за сутки зафиксировала 16 нарушений перемирия в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 16 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – семь, Алеппо – два, Латакия – пять, Хама – два. Турецкой частью представительства зафиксировано 26 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – шесть, Латакия – 14, Хама – четыре, Алеппо – два", - говорится в сообщении.