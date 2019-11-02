Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона митингующих

Полицейский во время акции протеста в Гонконге. Архивное фото

Полицейский во время акции протеста в Гонконге

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Полиция Полиция Гонконга применила слезоточивый газ, чтобы разогнать митингующих в районе Козуэй-Бэй, сообщает телерадиокорпорация RTHK

Более сотни кандидатов в окружной совет Гонконга от демократической партии устроили встречу с электоратом в парке Виктория. Полиция по борьбе с беспорядками подняла черный флаг и призвала собравшихся разойтись, потому что митинг не был согласован.

Police have fired multiple rounds of tear gas into Victoria Park, where hundreds, if not thousand of people were gathering peacefully to support the ongoing pro-democracy movement. #HongKong pic.twitter.com/YgAxoQnRSy — Jimmy Choi (@jimcyf) 2 ноября 2019 г.

Некоторые кандидаты вступили в диалог с правоохранителями, надеясь, что они не будут препятствовать проведению акции. Так, член законодательного собрания потребовал дать собравшимся время разойтись.

Кроме того, большая группа людей собралась на соседней улице Йи Во, некоторые начали перепалку с полицией.

В результате стражи порядка применили слезоточивый газ.

Массовые протесты проходят в Гонконге с начала июня. Поводом для них стало рассмотрение закона об экстрадиции, позволяющего выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.