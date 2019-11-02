"Врачи без границ" призвали ЕС создать гуманный механизм спасения мигрантов

"Мы призываем Европу срочно обеспечить проактивный и достаточный потенциал для проведения поисково-спасательных операций в Средиземном море. Мы видели, что это возможно сделать, например, с помощью Mare Nostrum, военно-морской и воздушной операции, которая была инициирована итальянским правительством и продлилась год", - заявил Фарк.

Фарк также обвинил страны Евросоюза в том, что они "сознательно пренебрегают своими обязанностями по спасению в море и оказывают политическую и материальную поддержку ливийской береговой охране", которая отправляет мигрантов Ливию. По его словам, с апреля при поддержке ЕС ливийская береговая охрана вернула почти 8 тысяч мигрантов, которые были захвачены ей в море.