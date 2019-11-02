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РИА Новости

"Врачи без границ" призвали ЕС создать гуманный механизм спасения мигрантов

02:11 02.11.2019
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© AP Photo / Olmo CalvoЛодка со спасенными мигрантами направляется к судну в Средиземном море
Лодка со спасенными мигрантами направляется к судну в Средиземном море
© AP Photo / Olmo Calvo
Лодка со спасенными мигрантами направляется к судну в Средиземном море. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Гуманитарная организация "Врачи без границ" (Médecins Sans Frontières, MSF) призывает Европейский союз создать поисково-спасательный механизм в Средиземном море и разработать "предсказуемый" механизм высадки мигрантов со спасательных судов, заявил РИА Новости глава миссии MSF в Ливии и Средиземноморье Майкл Фарк.
"Мы призываем Европу срочно обеспечить проактивный и достаточный потенциал для проведения поисково-спасательных операций в Средиземном море. Мы видели, что это возможно сделать, например, с помощью Mare Nostrum, военно-морской и воздушной операции, которая была инициирована итальянским правительством и продлилась год", - заявил Фарк.
Фарк также обвинил страны Евросоюза в том, что они "сознательно пренебрегают своими обязанностями по спасению в море и оказывают политическую и материальную поддержку ливийской береговой охране", которая отправляет мигрантов Ливию. По его словам, с апреля при поддержке ЕС ливийская береговая охрана вернула почти 8 тысяч мигрантов, которые были захвачены ей в море.
"Мы просим европейские правительства соответствовать своим принципам, выражать и выполнять свои гуманитарные и правовые обязательства", - отметил Фарк, добавив, что все европейские страны должны разделить ответственность и облегчить бремя прибрежных государств.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство и превратилась в перевалочный пункт для нелегальных мигрантов, стремящихся попасть в Европу. Незаконные вооруженные группировки, действующие на территории Ливии, контролируют нелегальный бизнес по отправке мигрантов в Европу.
Лодка с мигрантами недалеко от берегов Ливии
1 ноября, 04:53РИА Новости
Береговая охрана Ливии спасла 200 мигрантов в Средиземном море
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Врачи без границЕвросоюзЕвропаВ мире
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