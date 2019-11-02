Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-02T01:48Z
https://ria.ru/20191102/1560514777.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/153264/52/1532645294_0:91:4672:2719_1036x0_80_0_0_43efa6704614c118f9cbb3508f9b176b.jpg
РИА Новости

Из сектора Газа выпустили десять ракет по Израилю

01:47 02.11.2019 (обновлено: 01:48 02.11.2019)
447
© AP Photo / Hatem Moussa Воздушные удары в секторе Газа
 Воздушные удары в секторе Газа
© AP Photo / Hatem Moussa
Воздушные удары в секторе Газа. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 ноя - РИА Новости. Служба скорой помощи Израиля сообщила об одной пострадавшей во время ракетных атак из палестинского сектора Газа, в ходе которых по израильской территории были выпущены десять ракет.
"Парамедики службы "Маген Давид Адом" оказали помощь 65-летней женщине, которая получила легкие травмы, упав по дороге в бомбоубежище. Женщина была доставлена в больницу", - говорится в сообщении службы скорой помощи.
Ранее армия сообщила о двух ракетных атаках по израильским населенным пунктам в районах, прилегающих к сектору Газа.
Всего, по данным армейской пресс-службы, в пятницу вечером из палестинского анклава по израильской территории были выпущены десять ракет, восемь из которых были перехвачены системой ПРО "Железный купол". Одна из ракет разорвалась у жилого дома в городе Сдероте на юге страны. Пострадавших не было, зданию причинен материальный ущерб.
Обстановка на границе с палестинским анклавом обострилась в пятницу вечером, когда у забора безопасности прошел 81-й по счету "Марш возвращения". Минздрав Газы сообщил о 96 палестинцах, раненных в ходе столкновений с израильскими военнослужащими, 57 получили огнестрельные ранения. Демонстрация была приурочена к 102-й годовщине декларации Бальфура (2 ноября 1917 года), говорившей о создании национального очага еврейского народа на земле Палестины.
Палестино-израильский конфликт
8 декабря 2017, 15:10РИА Новости
Палестино-израильский конфликтПалестинский вопрос, или проблема сосуществования еврейского и арабского государств на территории Палестины, находится в центре многолетнего арабо-израильского противостояния. Подробнее об истории конфликта – в инфографике Ria.ru.
131002740
Обсудить 0
Обострение палестино-израильского конфликтаСектор ГазаПалестинаИзраильВ мире
Рекомендуем
Истребитель ВВС Израиля
ВВС Израиля обстреляли позиции боевиков в секторе Газа
Истребитель ВВС Израиля
При авиаударе ВВС Израиля по сектору Газа погиб палестинец
Полиция в Афганистане
СМИ: девять школьников погибли при взрыве на северо-востоке Афганистана
Военнослужащие Мали
В Мали 35 военных погибли в столкновении с боевиками
Массовые протесты в Чили
Полиция применила слезоточивый газ против митингующих в центре Сантьяго
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Резолюция России по контролю над вооружениями не встретила возражений в ООН
Израильские военнослужащие
Израильские военные заявили о новом обстреле из Газы
Обмен ракетными ударами между Израилем и сектором Газа. 14 ноября 2018
Из Газы выпустили семь ракет по Израилю
Военные в Мали
Число погибших военных из-за столкновений в Мали выросло до 53 человек
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Трамп пообещал избранному президенту Аргентины поддержку в МВФ
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Белый дом рассказал, кто станет и.о. министра внутренней безопасности США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
От американских санкций не застрахованы даже союзники США, считает Лавров
Лодка со спасенными мигрантами направляется к судну в Средиземном море
"Врачи без границ" призвали ЕС создать гуманный механизм спасения мигрантов
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
Голосование в ООН о переносе комитета из США пройдет на следующей неделе
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи
Трамп предложил провести встречу по торговле с Си Цзиньпином в Айове
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:42В Минске Пугачевой вручили цветы и конфеты от Лукашенко
00:30НСПК ведет переговоры о приеме карт "Мир" с крупнейшими банками Таиланда
00:29Приходько рассказал про приоритетные направления АСЕАН
00:25В Молдавии пройдет второй тур местных выборов
00:23Медведев выступит на деловом саммите АСЕАН в Бангкоке
00:19В Новосибирске пройдет фестиваль национальных литератур народов России
00:13В Москве стартует всероссийская акция "Ночь искусств"
00:07Приходько оценил перспективы упрощения визового режима с Таиландом
23:41В ЛНР заявили о двух случаях обстрелов со стороны украинских силовиков
23:09В Самарской области перевернулся автобус со школьниками
23:07В Лондоне забытую в электричке скрипку 18 века вернули владельцу
23:05В Москве ввели спецплан для поимки подозреваемого в убийстве Эльджаркиева
22:50В Одессе прошла акция против демонтажа барельефа маршалу Жукову
22:41В Калмыкии более семи тысяч человек остались без газа из-за аварии
22:38Кадыров призвал недоброжелателей задуматься о своих ошибках
22:25Леди Гагу утвердили на главную роль в фильме Ридли Скотта о семье Гуччи
22:12В Сирии рассказали о маршруте патрулирования российской военной полиции
21:48Зариф направит письмо Гутеррешу по инициативе Тегерана в Персидском заливе
21:37Главу лесхоза в Харьковской области арестовали по делу о взятке
21:36Опубликовано видео с места убийства начальника центра "Э" по Ингушетии
Лента новостейМолния