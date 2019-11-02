Из сектора Газа выпустили десять ракет по Израилю

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 ноя - РИА Новости. Служба скорой помощи Служба скорой помощи Израиля сообщила об одной пострадавшей во время ракетных атак из палестинского сектора Газа , в ходе которых по израильской территории были выпущены десять ракет.

"Парамедики службы "Маген Давид Адом" оказали помощь 65-летней женщине, которая получила легкие травмы, упав по дороге в бомбоубежище. Женщина была доставлена в больницу", - говорится в сообщении службы скорой помощи.

Ранее армия сообщила о двух ракетных атаках по израильским населенным пунктам в районах, прилегающих к сектору Газа.

Всего, по данным армейской пресс-службы, в пятницу вечером из палестинского анклава по израильской территории были выпущены десять ракет, восемь из которых были перехвачены системой ПРО "Железный купол". Одна из ракет разорвалась у жилого дома в городе Сдероте на юге страны. Пострадавших не было, зданию причинен материальный ущерб.