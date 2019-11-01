Форум "Национальная технологическая революция 20.35" пройдет в Петербурге

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Форум - Баркемп "Национальная технологическая революция 20.35" пройдет 7-8 ноября на территории технопарка "Ленполиграфмаш" в Санкт-Петербурге, сообщает Информбюро НТИ.

Основной темой форума станет реализация новых форм и направлений технологического экспорта для российских компаний, проектов Национальной технологической инициативы (НТИ), обсуждение успешных экспортных практик вместе с представителями зарубежных компаний-партнеров.

В баркемпе примут участие около 10 зарубежных фондов, финансирующих проекты более чем в 20 странах мира, российские компании с высокой долей экспорта, ведущие эксперты в области технологического развития и образовательных технологий. Для бесплатного участия в форуме необходимо зарегистрироваться

Форум откроет пленарная дискуссия "Новая модель экспорта: сеть глобального доверия". Среди приглашенных к участию в дискуссии - спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин, генеральный директор АО "РВК" Александр Повалко.

Также Фонд "Сколково" и АСИ представят совместный акселератор в сфере инноваций и инновационной инфраструктуры для развития регионов, новых программ подготовки талантов и предпринимателей.

Будет организован match making для российских проектов с участием фондов из Германии, Испании, Франции, Финляндии, Китая, Турции, Индии, Швейцарии, Австрии, Саудовской Аравии, Бахрейна.

Кроме того, рынки Национальной технологической инициативы (НТИ) впервые представят программы, дорожные карты создания и продвижения платформенного глобального продукта, имеющего перспективы занять лидирующие позиции на мировом рынке.