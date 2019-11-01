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РИА Новости

В Госдуму внесли законопроект о защите и поощрении капиталовложений

19:10 01.11.2019 (обновлено: 19:13 01.11.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), целью которого является привлечение в экономику инвестиций на сумму не менее 30 триллионов рублей, сообщил журналистам замминистра финансов Андрей Иванов.
"Правительство сегодня внесло в Госдуму законопроект о защите и поощрении капиталовложений, нам предстоит большая работа на площадке Госдумы, надеемся, что она будет конструктивной", - сказал Иванов.
"Цель законопроекта - сформировать востребованный инвестиционным сообществом инструмент, который был бы практически применим с момента вступления в силу законопроекта, чтобы мы получили в копилку экономики страны инвестиционных проектов на сумму не менее 30 триллионов рублей", - пояснил он.
В начале октября правительство России одобрило основные подходы законопроекта о защите и поощрении инвестиций, однако документ должен был быть доработан в течение двух недель. Как говорил журналистам первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, предполагается, что власть и бизнес будут заключать инвестиционные соглашения, за нарушение их условий будет предусмотрена взаимная ответственность.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
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Госдума РФМоскваРоссияЭкономика
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