В Госдуму внесли законопроект о защите и поощрении капиталовложений

"Правительство сегодня внесло в Госдуму законопроект о защите и поощрении капиталовложений, нам предстоит большая работа на площадке Госдумы, надеемся, что она будет конструктивной", - сказал Иванов.

"Цель законопроекта - сформировать востребованный инвестиционным сообществом инструмент, который был бы практически применим с момента вступления в силу законопроекта, чтобы мы получили в копилку экономики страны инвестиционных проектов на сумму не менее 30 триллионов рублей", - пояснил он.