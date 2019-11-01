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РИА Новости

Климатический форум COP25 пройдет в декабре в Мадриде

18:24 01.11.2019 (обновлено: 19:49 01.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСтраны мира. Испания. Мадрид. Архивное фото
Страны мира. Испания. Мадрид. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Климатический форум COP25, который должен был пройти в Чили, но был отменен, пройдет со 2 по 13 декабря в Мадриде.
В среду президент Чили Себастьян Пиньера на фоне массовых протестов заявил об отмене саммита АТЭС и климатического форума COP25, которые должны были пройти в его стране в ноябре и декабре.
"Мы рады сообщить, что... (климатический форум) COP25 пройдет 2-13 декабря в Мадриде", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте рамочной конвенции ООН об изменении климата.
Исполняющий обязанности премьера Испании Педро Санчес назвал это решение "прекрасной новостью".
"Прекрасная новость: Мадрид примет саммит по климату со 2 по 13 декабря. Испания работает, чтобы гарантировать проведение COP25. Наше правительство сохраняет свою твердую приверженность устойчивому развитию и справедливому экологическому переходу", - написал Санчес в Twitter.
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Педро СанчесМадрид (город)ООНСебастьян ПиньераЧилиИспанияВ мире
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