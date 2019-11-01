Климатический форум COP25 пройдет в декабре в Мадриде

В среду президент Чили Себастьян Пиньера на фоне массовых протестов заявил об отмене саммита АТЭС и климатического форума COP25, которые должны были пройти в его стране в ноябре и декабре.
"Мы рады сообщить, что... (климатический форум) COP25 пройдет 2-13 декабря в Мадриде", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте рамочной конвенции ООН об изменении климата.
Исполняющий обязанности премьера Испании Педро Санчес назвал это решение "прекрасной новостью".
"Прекрасная новость: Мадрид примет саммит по климату со 2 по 13 декабря. Испания работает, чтобы гарантировать проведение COP25. Наше правительство сохраняет свою твердую приверженность устойчивому развитию и справедливому экологическому переходу", - написал Санчес в Twitter.