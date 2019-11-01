Медведев поприветствовал участников премии Rehabilitation International

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в приветствии участникам и гостям церемонии награждения лауреатов премии Rehabilitation International в Москве назвал их неравнодушными и энергичным людьми.
В приветствии Медведев отметил, что Rehabilitation International является одной из старейших и наиболее авторитетных международных организаций, которая оказывает поддержку инвалидам.
"Её лауреаты – неравнодушные и энергичные люди, которые видят своё призвание в помощи каждому, кто не всегда может позаботиться о себе сам. Для вас благотворительность и милосердие не просто красивые слова, а ежедневный труд, в который вы вкладываете свою душу и талант", - говорится в телеграмме.
Российский премьер отметил, что от результатов этой работы во многом зависит вера в себя тех, кто борется с недугом и преодолевает трудности, демонстрируя удивительную силу духа.
"Благодаря вашей работе в самых разных странах мира уделяется большое внимание защите интересов и прав инвалидов. Вы способствуете формированию благоприятной, комфортной среды для их жизни. Поддерживаете людей с ограничениями по здоровью в вопросах реабилитации и трудоустройства, помогаете им развивать творческие способности, заниматься спортом. Всё это позволяет человеку, независимо от состояния здоровья, чувствовать себя востребованным в обществе", - добавил он.
Медведев поздравил лауреатов премии с заслуженными наградами, а также поблагодарил их за то, что посвятили жизнь столь важному и благородному делу.