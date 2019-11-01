Медведев поприветствовал участников премии Rehabilitation International

"Благодаря вашей работе в самых разных странах мира уделяется большое внимание защите интересов и прав инвалидов. Вы способствуете формированию благоприятной, комфортной среды для их жизни. Поддерживаете людей с ограничениями по здоровью в вопросах реабилитации и трудоустройства, помогаете им развивать творческие способности, заниматься спортом. Всё это позволяет человеку, независимо от состояния здоровья, чувствовать себя востребованным в обществе", - добавил он.