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РИА Новости

МВД создаст новые подразделения для борьбы с киберпреступностью

16:25 01.11.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Хакерская атака. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Глава МВД России поручил создать по итогам заседания коллегии ведомства новые подразделения, которые будут бороться с преступлениями, совершаемыми в сфере IT, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
"Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев по итогам сегодняшнего заседания коллегии принял решение о создании в структуре министерства подразделений, которые будут специализироваться на противодействии преступлениям, совершаемым с использованием IT-технологий", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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По словам Волк, новые подразделения сформируют без увеличения штатной численности ведомства.
"Министр поручил руководителям оперативных главков, Следственного департамента и Управления организации дознания подготовить и представить на утверждение документы, в которых будут определены организационные структуры, полномочия и функции создаваемых подразделений, после чего направить их в регионы. Кроме того, планируется существенно увеличить штат Бюро специальных технических мероприятий МВД России, а также их подразделений на региональном уровне", - заявила Волк.
Документы о создании новых подразделений подготовят к концу этого года.
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Ирина ВолкМВД РФРоссияБезопасность
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