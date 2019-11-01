МВД создаст новые подразделения для борьбы с киберпреступностью

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Глава МВД России поручил создать по итогам заседания коллегии ведомства новые подразделения, которые будут бороться с преступлениями, совершаемыми в сфере IT, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
"Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев по итогам сегодняшнего заседания коллегии принял решение о создании в структуре министерства подразделений, которые будут специализироваться на противодействии преступлениям, совершаемым с использованием IT-технологий", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По словам Волк, новые подразделения сформируют без увеличения штатной численности ведомства.
"Министр поручил руководителям оперативных главков, Следственного департамента и Управления организации дознания подготовить и представить на утверждение документы, в которых будут определены организационные структуры, полномочия и функции создаваемых подразделений, после чего направить их в регионы. Кроме того, планируется существенно увеличить штат Бюро специальных технических мероприятий МВД России, а также их подразделений на региональном уровне", - заявила Волк.
Документы о создании новых подразделений подготовят к концу этого года.