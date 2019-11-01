В результате пожара в Адыгее погиб ребенок

КРАСНОДАР, 1 ноя - РИА Новости. Ребёнок погиб в результате пожара в Адыгее, по предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность обогревательного прибора, сообщает ГУМЧС по республике.
Как отмечает ведомство, сообщение о возгорании в частном доме в хуторе Красном Кошехабльского района поступило дежурному в 5.57 мск. На место происшествия оперативно выехали пожарные.
"Площадь пожара составила 60 квадратных метров. После ликвидации возгорания, при разборе конструкций был найден погибший - ребёнок 2015 года рождения. Предварительной причиной пожара, по данным госпожнадзора Главного управления МЧС России по Республике Адыгея, является неисправность обогревательного прибора", - сообщает управление в своём Instagram.