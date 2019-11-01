Госавтоинспекция подвела первые итоги тестирования школьников на знание ПДД

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Подведены первые итоги масштабного тестирования школьников по тематике безопасности дорожного движения, в котором приняли участие около 250 тысяч детей по всей стране, сообщает ГУОБДД МВД России.

Тестирование, организованное совместно российской Госавтоинспекцией и министерством просвещения, стартовало 22 октября. Исследование проходило в режиме онлайн на интернет-портале Юных инспекторов движения России. Его последовательно прошли школьники 1-4, 5-6 и 7-9 классов. 30 октября прошел завершающий этап - к ответам на вопросы приступили ученики 10-11 классов.

"Четверть миллиона участников – значительный показатель, особенно принимая во внимание, что тестирование школьников по ПДД проводится впервые. Такой большой интерес к мероприятию свидетельствует о востребованности тематики дорожной безопасности в детской и подростковой среде", - сказал РИА Новости заместитель начальника ГУОБДД МВД России полковник полиции Олег Понарьин.

По его словам, для каждой категории участников готовился отдельный блок вопросов с учетом психологических и возрастных особенностей группы. Так, для младших школьников основной акцент в тестировании делался на правилах безопасности для пешеходов, для учеников средних классов – на управлении велосипедами, для старшеклассников – на правилах для водителей мопедов, мотоциклов и автомобилей.

Самой многочисленной стала младшая группа: в тестировании приняли участие около 130 тысяч учеников 1-4 классов. Из них правильно ответили на вопросы порядка 60 тысяч участников, а свыше 5 тысяч ребят набрали сто и более баллов.

© Фото : предоставлено пресс-службой ГУОБДД МВД России Пресс-конференция ГУОБДД МВД России © Фото : предоставлено пресс-службой ГУОБДД МВД России Пресс-конференция ГУОБДД МВД России

Подсчет результатов производится в автоматическом режиме, отметил Понарьин, что исключает возможность какого-либо вмешательства или необъективности в оценках. Победителями признаются те школьники, которые дали максимальное количество правильных ответов, затратив на это минимум времени.



На данный момент уже названы имена победителей в двух первых возрастных категориях. Среди учеников 1-4 классов лучшие результаты показали ребята из Ставропольского края и Брянской области. Среди 5-6 классов в число победителей вошли школьники из Карелии и Воронежской области.

Итоги тестирования остальных возрастных групп станут известны в ближайшее время. Победителей ожидают ценные подарки и дипломы лауреатов.



Как подчеркнул замглавы российской Госавтоинспекции, тестирование является частью широкомасштабной информационно-пропагандистской программы по формированию у детей навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов ЮИД, которая сейчас реализуется в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

© Фото : предоставлено пресс-службой ГУОБДД МВД России Пресс-конференция ГУОБДД МВД России © Фото : предоставлено пресс-службой ГУОБДД МВД России Пресс-конференция ГУОБДД МВД России