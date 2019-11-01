Задержанный после перестрелки под Ростовом отрицает свою причастность

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Василий Дакишвили, задержанный после Василий Дакишвили, задержанный после перестрелки в Орловском районе Ростовской области, отрицает свою причастность к преступлению, сообщил РИА Новости представитель Ростовского областного суда.

Ленинский районный суд 24 октября заключил Дакишвили, подозреваемого в убийстве с применением огнестрельного оружия, под стражу до 21 декабря включительно. Его адвокат обжаловал данное решение. В пятницу в Ростовском областном суде слушается апелляция по этому поводу.

"Дакишвили в судебном заседании свою причастность к преступлению отрицал. Однако сообщил, что не отказывается помогать следствию и хочет разобраться в ситуации", - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, днем 22 октября на животноводческой точке в хуторе Чернозубовка между местными жителями произошел конфликт из-за участков для выпаса скота. Как сообщал агентству представитель главы Чечни в Ростовской области Имран Исраилов, в конфликте, в том числе, участвовали представители двух семей чеченцев, между которыми были давние судебные споры.