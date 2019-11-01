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РИА Новости

Задержанный после перестрелки под Ростовом отрицает свою причастность

11:00 01.11.2019
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© СК РФСледственные действия на месте перестрелки в Ростовской области
Следственные действия на месте перестрелки в Ростовской области
© СК РФ
Следственные действия на месте перестрелки в Ростовской области. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Василий Дакишвили, задержанный после перестрелки в Орловском районе Ростовской области, отрицает свою причастность к преступлению, сообщил РИА Новости представитель Ростовского областного суда.
Ленинский районный суд 24 октября заключил Дакишвили, подозреваемого в убийстве с применением огнестрельного оружия, под стражу до 21 декабря включительно. Его адвокат обжаловал данное решение. В пятницу в Ростовском областном суде слушается апелляция по этому поводу.
"Дакишвили в судебном заседании свою причастность к преступлению отрицал. Однако сообщил, что не отказывается помогать следствию и хочет разобраться в ситуации", - сказал собеседник агентства.
По данным следствия, днем 22 октября на животноводческой точке в хуторе Чернозубовка между местными жителями произошел конфликт из-за участков для выпаса скота. Как сообщал агентству представитель главы Чечни в Ростовской области Имран Исраилов, в конфликте, в том числе, участвовали представители двух семей чеченцев, между которыми были давние судебные споры.
Больница
31 октября, 15:07РИА Новости
Одного из пострадавших в перестрелке фермеров перевели из реанимации
В результате перестрелки погибли пять мужчин, двое попали в больницу с пулевыми ранениями. Уголовное дело было возбуждено по статье "Убийство". По данным следствия, в настоящее время по делу задержаны два человека. Правоохранители продолжают розыск лиц, причастных к преступлению. О каком количестве разыскиваемых идет речь, не уточняется.
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Перестрелка между фермерами в Ростовской областиРостовская областьПроисшествия
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