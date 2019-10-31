Греция выступает за сохранение целостности Сирии

Никос Дендиас во время встречи с Исраэлем Кацем в Греции

АФИНЫ, 31 окт – РИА Новости. Греция считает абсолютно необходимыми сохранение территориальной целостности и поиск политического решения в Греция считает абсолютно необходимыми сохранение территориальной целостности и поиск политического решения в Сирии , заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас по завершении встречи с израильским коллегой Исраэлем Кацем.

По его словам, в ходе переговоров с "дружественным Израилем" обсуждались события в регионе, в частности в Сирии и на Ближнем Востоке.

"Что касается Сирии, то сохранение территориальной целостности страны и поиск политического решения в Сирии остаются абсолютно необходимыми. Греция поддерживает в этом отношении усилия специального посланника генсека ООН Гейра Педерсена", - сказал Дендиас.

"Мы также обсудили с моим коллегой оскорбительное поведение Турции в широком регионе, как в Эгейском море, так и в Восточном Средиземноморье, и в Сирии. Поведение, которое подрывает стабильность, рост и мир. Мы подчеркнули необходимость уважать международное право как основу для мирного сосуществования государств и процветания всех стран в регионе", - заявил Дендиас.

По его словам, министры подчеркнули общий интерес к сотрудничеству в области энергетики и разработке месторождений природного газа в Восточном Средиземноморье и в других областях, таких как юг Крита.

"Мы подтвердили нашу общую заинтересованность в газопроводе EasrMed, который будет плодом стратегического энергетического сотрудничества между Израилем, Кипром, Грецией и Италией, а также в содействии прокладку электрокабеля между Грецией, Кипром и Израилем, что остается очень важным делом", - сказал министра.

Он сообщил, что Греция и Израиль приветствуют дальнейшее укрепление сотрудничества в области обороны, которое хорошо налажено и постоянно обновляется благодаря частым учениям.

"Только вчера состоялся очень успешный визит в Израиль начальника Генерального штаба национальной обороны, а четыре греческих F-16 находятся в Израиле для совместных учений", - сообщил Дендиас.

По его словам, большое значение в развитии греко-израильских отношений играют отношения между двумя странами с "близким союзником" Соединенными Штатами Америки.

Министр сообщил, что на переговорах была подтверждена общая заинтересованность в развитии сотрудничества во многих других областях, в частности в сфере инвестиций, инноваций, развития технологий, туризма, торговли и стартапов.

Дендиас сказал, что Греция является самым популярным местом у израильских туристов.