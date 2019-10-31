Генпрокурора попросили взять на контроль убийство ребёнка в Нарьян-Маре

Скорая помощь на территории детского сада "Сказка" в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка

© СК РФ Скорая помощь на территории детского сада "Сказка" в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Координатор партпроекта ЕР "Новая школа", депутат ГД Алёна Аршинова просит председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и генпрокурора РФ Юрия Чайку взять на личный контроль расследование убийства ребёнка в Нарьян-Маре, копии запросов есть в распоряжении РИА Новости.

В четверг СК РФ сообщил, что находящийся в состоянии опьянения 36-летний мужчина смертельно ранил 6-летнего мальчика во время "тихого часа" в детском саду в Нарьян-Маре.