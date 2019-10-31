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РИА Новости

Генпрокурора попросили взять на контроль убийство ребёнка в Нарьян-Маре

17:19 31.10.2019 (обновлено: 17:49 31.10.2019)
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© СК РФСкорая помощь на территории детского сада "Сказка" в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка
Скорая помощь на территории детского сада Сказка в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка
© СК РФ
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Координатор партпроекта ЕР "Новая школа", депутат ГД Алёна Аршинова просит председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и генпрокурора РФ Юрия Чайку взять на личный контроль расследование убийства ребёнка в Нарьян-Маре, копии запросов есть в распоряжении РИА Новости.
В четверг СК РФ сообщил, что находящийся в состоянии опьянения 36-летний мужчина смертельно ранил 6-летнего мальчика во время "тихого часа" в детском саду в Нарьян-Маре.
"Прошу вас взять на личный контроль расследование убийства ребенка 31.10.2019 в детском саду города Нарьян-Мар и принять все необходимые меры для установления виновных и привлечения их к ответственности", - говорится в тексте запросов, направленных председателю СК и генпрокурору.
Подозреваемый в убийстве ребенка в Нарьян-Маре
17:15РИА Новости
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3801281
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Убийство ребенка в Нарьян-МареГенпрокуратура РоссииСледственный комитет РФПроисшествия
Популярные комментарии
Чего там, спрашивается, контролировать? Дурдом он и есть палата №6... голоса в голове и не то прикажут... вот и парнишке в армии тоже небось голоса явились ... это вопрос клиники, а не Прокуратуры...((
31 октября, 17:42
Брэд Питт-Буль
601300
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