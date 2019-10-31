Дети, вывезенные отцом из Вологодской области, найдены и переданы матери

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт – РИА Новости. Девочка и мальчик, которых увез отец из Вологодской области, нарушив решение суда, найдены и переданы матери, сообщили в СУСК РФ по региону.

Ранее судебные приставы Хакасии просили помощи в розыске брата и сестры, которых увез отец в неизвестном направлении, несмотря на решение суда о проживании детей с матерью. Женщина подозревала, что мужчина мог вывезти несовершеннолетних детей в Хакасию и обратилась с просьбой о помощи в розыске. Как сообщали в Федеральной службе судебных приставов, дети были объявлены в федеральный розыск.