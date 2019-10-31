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РИА Новости

Дети, вывезенные отцом из Вологодской области, найдены и переданы матери

17:00 31.10.2019 (обновлено: 17:01 31.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт – РИА Новости. Девочка и мальчик, которых увез отец из Вологодской области, нарушив решение суда, найдены и переданы матери, сообщили в СУСК РФ по региону.
Ранее судебные приставы Хакасии просили помощи в розыске брата и сестры, которых увез отец в неизвестном направлении, несмотря на решение суда о проживании детей с матерью. Женщина подозревала, что мужчина мог вывезти несовершеннолетних детей в Хакасию и обратилась с просьбой о помощи в розыске. Как сообщали в Федеральной службе судебных приставов, дети были объявлены в федеральный розыск.
"Дети найдены в области, их здоровью ничего не угрожает, сейчас они переданы матери", - рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК.
Автомобиль Следственного комитета России
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Следственный комитет РФРоссияВологодская областьПроисшествия
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