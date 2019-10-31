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РИА Новости
Новости Подмосковья

Экономика Московской области показала прирост на 12,1%

16:45 31.10.2019 (обновлено: 16:47 31.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМонета номиналом один рубль с символикой Российского рубля. На заднем плане - герб Российской Федерации на монете номиналом пять рублей РФ
Монета номиналом один рубль с символикой Российского рубля. На заднем плане - герб Российской Федерации на монете номиналом пять рублей РФ
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Экономика Московской области показала положительный прирост на 12,1% за счет объема промышленного производства. Благодаря этому в регионе выросла зарплата и увеличилось число рабочих мест, сообщил телеканал "360".
В первом полугодии 2019 года средняя заработная плата составила 54,2 тысячи рублей – это на 7,3% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. К концу года она должна увеличиться до 56,1 тысячи рублей.
На занятость и благосостояние жителей региона влияют положительные прогнозы российских и зарубежных рейтинговых агентств, а также запущенный правительством Московской области проект, в рамках которого участники предоставляют экспертам экономические проекты, а они отбирают самые перспективные и объемные с точки зрения доходов в бюджет.
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Новости ПодмосковьяМосковская область
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