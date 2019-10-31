Экономика Московской области показала прирост на 12,1%

В первом полугодии 2019 года средняя заработная плата составила 54,2 тысячи рублей – это на 7,3% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. К концу года она должна увеличиться до 56,1 тысячи рублей.

На занятость и благосостояние жителей региона влияют положительные прогнозы российских и зарубежных рейтинговых агентств, а также запущенный правительством Московской области проект, в рамках которого участники предоставляют экспертам экономические проекты, а они отбирают самые перспективные и объемные с точки зрения доходов в бюджет.