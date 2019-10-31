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РИА Новости

Минздрав Якутии опроверг данные о сокращении врачей в республике

16:18 31.10.2019
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаКачество работы медицинских учреждений можно будет оценить
Качество работы медицинских учреждений можно будет оценить
© РИА Новости / Евгения Новоженина
ЯКУТСК, 31 окт – РИА Новости. Данные о сокращении числа врачей в Якутии более чем на 17% в 2018 году не соответствуют действительности, в регионе за последние три года отмечается положительная динамика, заявил РИА Новости первый заместитель министра здравоохранения республики Егор Прокопьев.
Издание РБК в четверг со ссылкой на данные Минздрава России сообщило, что в 54 регионах число врачей в 2018 году сократилось. В топ-5 антилидеров якобы вошла Якутия, где было сокращение на 17,2%.
"За последние три года в Якутии отмечается рост численности врачей. По сравнению с 2017 годом она увеличилась на 155 врачей. Также растёт показатель укомплектованности врачами. Если в 2017 году укомплектованность врачами штатных должностей составляла 75,1%, в 2018 году - 76,2%, то на 1 октября 2019 года укомплектованность врачами составила уже 76,7%", - сказал Прокопьев.
По его словам, согласно данным федерального регистра медицинских работников и Якутского республиканского медицинского информационно-аналитического центра на 1 октября 2019 года, в здравоохранении республики работают 4990 врачей, в том числе 2604 врача, непосредственно оказывающих первичную медико-санитарную помощь.
"Аналогичные сведения учтены и в министерстве здравоохранения Российской Федерации. Иных источников для формирования отчётности и сведений о количестве врачей нет", - заключил первый замминистра.
В администрации главы и правительства Якутии также опровергли данные о сокращении врачей. "Выступая на расширенном заседании Госсовета РФ, которое состоялось 31 октября, Татьяна Голикова обратила внимание на то, что республика Саха (Якутия) по обеспеченности врачами в первичном звене здравоохранения занимает пятое место в стране и первое место среди субъектов Дальневосточного федерального округа. Так, по Якутии обеспеченность врачами первичного звена на 10 тысяч населения составляет 23,60, а в Российской Федерации – 19,78", - подчеркнули в пресс-службе администрации.
Стетоскоп
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Здоровье - ОбществоЯкутияОбщество
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