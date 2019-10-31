Минздрав Якутии опроверг данные о сокращении врачей в республике

ЯКУТСК, 31 окт – РИА Новости. Данные о сокращении числа врачей в Якутии более чем на 17% в 2018 году не соответствуют действительности, в регионе за последние три года отмечается положительная динамика, заявил РИА Новости первый заместитель министра здравоохранения республики Егор Прокопьев.

Издание РБК в четверг со ссылкой на данные Минздрава России сообщило, что в 54 регионах число врачей в 2018 году сократилось. В топ-5 антилидеров якобы вошла Якутия, где было сокращение на 17,2%.

"За последние три года в Якутии отмечается рост численности врачей. По сравнению с 2017 годом она увеличилась на 155 врачей. Также растёт показатель укомплектованности врачами. Если в 2017 году укомплектованность врачами штатных должностей составляла 75,1%, в 2018 году - 76,2%, то на 1 октября 2019 года укомплектованность врачами составила уже 76,7%", - сказал Прокопьев.

По его словам, согласно данным федерального регистра медицинских работников и Якутского республиканского медицинского информационно-аналитического центра на 1 октября 2019 года, в здравоохранении республики работают 4990 врачей, в том числе 2604 врача, непосредственно оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

"Аналогичные сведения учтены и в министерстве здравоохранения Российской Федерации. Иных источников для формирования отчётности и сведений о количестве врачей нет", - заключил первый замминистра.