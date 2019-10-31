Депутат Госдумы предложил упростить процедуру получения инвалидности

"Знаю об этой проблеме очень хорошо. В последнее время обращений - жалоб по поводу установления или подтверждения инвалидности стало в разы больше. К медико-санитарной экспертизе много вопросов у людей. Практически на каждый личный прием ко мне обращаются несколько человек с такими вопросами. В ручном режиме решаем их. Но здесь нужно решение в масштабах страны", - добавил депутат.