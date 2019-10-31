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РИА Новости

Депутат Госдумы предложил упростить процедуру получения инвалидности

16:06 31.10.2019
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковИнвалидная коляска в коридоре
Инвалидная коляска в коридоре
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Необходимо упрощать процедуру получения инвалидности, это поможет избежать многих проблем, считает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.
Ранее президент России Владимир Путин не исключил ужесточение наказания для медиков за допускаемые ошибки при обследовании пациентов и установлении инвалидности.
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"Необходимо упрощать процедуру получения инвалидности. Это поможет избежать многих проблем. Особенно, если дело касается детей с тяжелыми врожденными заболеваниями - ведь здесь зачастую важно вовремя начать проводить реабилитационные процедуры, а официальное подтверждение инвалидности гарантирует государственную поддержку: определенные льготы, необходимые лекарства, средства реабилитации. Для таких семей это жизненно важно", - сказал Огуль РИА Новости.
Он также отметил, что считает проблему системной.
"Знаю об этой проблеме очень хорошо. В последнее время обращений - жалоб по поводу установления или подтверждения инвалидности стало в разы больше. К медико-санитарной экспертизе много вопросов у людей. Практически на каждый личный прием ко мне обращаются несколько человек с такими вопросами. В ручном режиме решаем их. Но здесь нужно решение в масштабах страны", - добавил депутат.
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Леонид ОгульГосдума РФВладимир ПутинРоссияОбщество
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