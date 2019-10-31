Конкурс социальных проектов пройдет в Липецкой области

По его словам, для участия в конкурсе приглашаются организации социального обслуживания населения Липецкой области, предоставляющие социальные услуги на дому, в стационарной и полустационарной форме, учреждения поддержки материнства и детства, добровольческие (волонтерские) объединения, негосударственные организации, социально ориентированные некоммерческие организации. Проект, представленный на конкурс, должен быть реализован в 2019 году или запланирован к реализации в 2020 году. Прием конкурсных материалов осуществляется до 22 ноября 2019 года.

"Жителям области, попавшим в трудную жизненную ситуацию, пожилым и одиноким липчанам, детям и взрослым с ограниченными возможностями здоровья, малообеспеченным и многодетным семьям нужна помощь и власти, и общества. Это позволяет людям не замыкаться на своих проблемах, а удовлетворять досуговые, познавательные, эмоционально-эстетические потребности, что в комплексе с другими мерами – медицинскими, психологическими, бытовыми, делает их жизнь комфортнее и содержательнее. При этом развиваются личностные качества каждого человека, повышается его статус в обществе", - сказал Артамонов.