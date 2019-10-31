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РИА Новости
Липецкая область

Конкурс социальных проектов пройдет в Липецкой области

16:01 31.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Областной администрации и Кафедрального собора на Соборной площади в Липецке
Здание Областной администрации и Кафедрального собора на Соборной площади в Липецке
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
ЛИПЕЦК, 31 окт — РИА Новости. Конкурс социальных проектов "Сердце – людям" пройдет в третий раз в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, для участия в конкурсе приглашаются организации социального обслуживания населения Липецкой области, предоставляющие социальные услуги на дому, в стационарной и полустационарной форме, учреждения поддержки материнства и детства, добровольческие (волонтерские) объединения, негосударственные организации, социально ориентированные некоммерческие организации. Проект, представленный на конкурс, должен быть реализован в 2019 году или запланирован к реализации в 2020 году. Прием конкурсных материалов осуществляется до 22 ноября 2019 года.
"Жителям области, попавшим в трудную жизненную ситуацию, пожилым и одиноким липчанам, детям и взрослым с ограниченными возможностями здоровья, малообеспеченным и многодетным семьям нужна помощь и власти, и общества. Это позволяет людям не замыкаться на своих проблемах, а удовлетворять досуговые, познавательные, эмоционально-эстетические потребности, что в комплексе с другими мерами – медицинскими, психологическими, бытовыми, делает их жизнь комфортнее и содержательнее. При этом развиваются личностные качества каждого человека, повышается его статус в обществе", - сказал Артамонов.
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Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая областьОбщество
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