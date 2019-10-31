American Music Awards назвала Тейлор Свифт "артистом десятилетия"

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Тейлор Свифт получит премию American Music Awards в престижной номинации "артист десятилетия", сообщает Variety.
"У нее больше всех наград AMA в этом десятилетии. В 2019 году Свифт представлена на награду в пяти номинациях. Кроме того, она будет участвовать в концерте AMA Live в Нью-Йорке 24 ноября", — говорится в заявлении American Music Awards.
В прошлом году певица обошла Уитни Хьюстон по количеству наград AMA среди женщин, а в этом году у нее есть все шансы обогнать Майкла Джексона, который пока лидирует с 24 премиями. У Тейлор их на сегодняшний момент 23.
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