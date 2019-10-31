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РИА Новости

Жители Подмосковья смогут экономить 60 тысяч рублей в год после запуска МЦД

14:59 31.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОформление тематического поезда, посвященного МЦД
Оформление тематического поезда, посвященного МЦД
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 31 окт - РИА Новости. Жители Московской области после запуска МЦД смогут экономить порядка 60 тысяч рублей в год, сообщила журналистам первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.
"Жители Московской области, которые пользуются пригородным железнодорожным транспортом, которые раньше садились в электричку каждое утро и ездили в Москву, пользовался метро, то, например, из Лобни до Москвы и плюс метро билет стоил 130 рублей: 92 рубля Лобня - Москва, плюс 38 рублей метро. Сейчас это будет стоить 45 рублей всего. То есть доехать до Москвы и бесплатно зайти в метро по этой системе МЦД. Средняя экономия жителя Московской области... составит порядка 60 тысяч рублей в год", - сказала Кротова.
Она добавила, что сейчас на общественном транспорте Подмосковья начались голосовые оповещения о скором запуске МЦД, развешана наружная реклама.
Ранее замминистра сообщила, что запуск первых двух диаметров МЦД состоится 21 ноября.
Проект Московских центральных диаметров - это интеграция пригородного железнодорожного сообщения в единую транспортную сеть. Он предполагает строительство пяти диаметров. Первые две линии - МЦД-1 "Одинцово-Лобня" и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" - запустят в ноябре 2019 года. На МЦД будут действовать три тарифные зоны - "Центральная", "Пригород" и "Дальняя". График работы МЦД будет таким же, как в московском метро - с 5.30 до 1.00. Поезда будут ходить в тактовом режиме с интервалом 5-6 минут в часы пик. Предполагается, что в 2025 году все линии, связанные с МЦД, будут минимум четырехпутными. Это позволит разделить электрички и поезда МЦД.
Станция МЦД
14:36Новости Подмосковья
Первые два диаметра МЦД планируют запустить 21 ноября
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Инфраструктура - НовостиМосковская областьОбщество
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