Жители Подмосковья смогут экономить 60 тысяч рублей в год после запуска МЦД

"Жители Московской области, которые пользуются пригородным железнодорожным транспортом, которые раньше садились в электричку каждое утро и ездили в Москву, пользовался метро, то, например, из Лобни до Москвы и плюс метро билет стоил 130 рублей: 92 рубля Лобня - Москва, плюс 38 рублей метро. Сейчас это будет стоить 45 рублей всего. То есть доехать до Москвы и бесплатно зайти в метро по этой системе МЦД. Средняя экономия жителя Московской области... составит порядка 60 тысяч рублей в год", - сказала Кротова.

Проект Московских центральных диаметров - это интеграция пригородного железнодорожного сообщения в единую транспортную сеть. Он предполагает строительство пяти диаметров. Первые две линии - МЦД-1 "Одинцово-Лобня" и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" - запустят в ноябре 2019 года. На МЦД будут действовать три тарифные зоны - "Центральная", "Пригород" и "Дальняя". График работы МЦД будет таким же, как в московском метро - с 5.30 до 1.00. Поезда будут ходить в тактовом режиме с интервалом 5-6 минут в часы пик. Предполагается, что в 2025 году все линии, связанные с МЦД, будут минимум четырехпутными. Это позволит разделить электрички и поезда МЦД.