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РИА Новости

ПСБ – партнер Всероссийской недели сбережений

14:58 31.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска отделения "Промсвязьбанка" в Москве
Вывеска отделения Промсвязьбанка в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. ПСБ стал официальным партнером проходящей в российских регионах VI Всероссийской недели сбережений (ВНС), сообщает пресс-служба банка.
Всероссийская неделя сбережений – ежегодная серия бесплатных информационно-просветительских мероприятий в рамках проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации". Начиная с 2014 года в неделях поучаствовали более десяти миллионов человек из 85 регионов России. Основная тема ВНС-2019 – цифровая безопасность.
В рамках недели ПСБ проведет лекции и мастер-классы на крупных предприятиях в десяти регионах, сотрудники расскажут о финансовом планировании и сбережениях, защите от финансового мошенничества, разумном обращении с кредитными средствами. Также в Уфе, Ярославе, Воронеже и Чебоксарах банк участвует с собственным циклом практических и теоретических заданий для детей от 10 до 15 лет в семейных фестивалях.
По словам руководителя розничного и цифрового бизнеса банка ПСБ Сергея Малышева, банк не только активно разрабатывает и предлагает клиентам новые удобные финансовые сервисы, но и учит безопасно и с выгодой пользоваться банковскими продуктами "Совместно с Минобороны России ПСБ развивает собственную программу повышения финграмотности, наши курсы прошли уже более 50 тысяч военнослужащих. Также банк участвует в образовательных инициативах Минфина России и ЦБ по этим направлениям. Во время Всероссийской недели сбережений наши специалисты проведут занятия, лекции, выступят с мастер-классами для всех желающих в Москве, Санкт-Петербурге и регионах России", - сказал Малышев.
Отделение Промсвязьбанка. Архивное фото
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