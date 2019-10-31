ПСБ – партнер Всероссийской недели сбережений

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. ПСБ стал официальным партнером проходящей в российских регионах VI Всероссийской недели сбережений (ВНС), сообщает пресс-служба банка.

Всероссийская неделя сбережений – ежегодная серия бесплатных информационно-просветительских мероприятий в рамках проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации". Начиная с 2014 года в неделях поучаствовали более десяти миллионов человек из 85 регионов России. Основная тема ВНС-2019 – цифровая безопасность.

В рамках недели ПСБ проведет лекции и мастер-классы на крупных предприятиях в десяти регионах, сотрудники расскажут о финансовом планировании и сбережениях, защите от финансового мошенничества, разумном обращении с кредитными средствами. Также в Уфе, Ярославе, Воронеже и Чебоксарах банк участвует с собственным циклом практических и теоретических заданий для детей от 10 до 15 лет в семейных фестивалях.