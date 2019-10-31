В Китае первого ноября начинается коммерческое использование 5G

МОСКВА, 31 окт - Проект "Россия-Китай: главное". В Китае запускают коммерческое использование 5G. С 1 ноября доступны соответствующие тарифы трёх ведущих сотовых операторов страны - China Mobile, China Unicom, China Telecom.
Условия использования связи пятого поколения операторы презентовали 31 октября на Китайской международной ярмарке информации и телекоммуникаций.
Разница между операторами несущественная. Стоимость пакетов China Unicom и China Telecom - от 129 до 599 юаней в месяц; на юань дешевле у China Mobile.
Лицензии на коммерческое использование 5G тройка операторов и Телерадиовещательная сеть Китая (China Broadcast Network) получили 6 июня этого года от Министерства промышленности и информатизации КНР. В августе в бесплатном режиме сеть тестировали абоненты; в сентябре бронировались тарифы, поддерживающие 5G, устанавливались льготные условия. Сейчас число предзаказов на пакеты связи 5G всех трех операторов превысило 10 миллионов.
Теперь технология 5G выходит на рынок – и сразу масштабно. По всей стране ускоряется строительство базовых сетевых станций.
В конце этого года введут в строй 130 тысяч в Пекине, Шанхае и другие городах страны. В будущем интернет-инфраструктура будет непрерывно совершенствоваться, а скорость скачивания поднимется на передовой мировой уровень, рассказал заместитель министра промышленности и информатизации КНР Чэнь Чжаосюн.